知情人士：蘋果計劃未來5年內將印度產量擴大5倍以上

根據知情人士的消息，蘋果 (AAPL-US) 計劃在未來 4-5 年內將印度的產量擴大 5 倍以上，達到約 400 億美元。

知情人士表示：「蘋果上一財年在印度的產值已突破 70 億美元大關。蘋果計劃在未來 4-5 年內將印度的生產規模提高到 400 億美元以上。」

此外，該名人士也稱，蘋果有計劃自明年起在印度生產 AirPods，不過暫時沒有在該國生產 iPad 或筆記型電腦的計劃。

目前蘋果將部分 iPhone 生產轉移到印度，因為該公司希望實現業務多元化，遠離中國，目前其大部分旗艦智慧手機都是在中國生產的。如果蘋果供應商持續積極擴產，到 2025 年，蘋果可能會在印度組裝所有 iPhone 的近 25%。

銷售市場方面，蘋果持續看好印度市場成長機會，也開始看到初步成果。蘋果上一季在印度開設了兩家專賣店，不僅如此，執行長庫克 (Tim Cook) 在財報電話會議上透露， 第三財季 iPhone 在印度的營收創下了歷史新高。

Counterpoint Research 資深研究分析師馬洛特拉 (Ankit Malhotra) 表示，蘋果在印度的市場成長是該公司「注重分銷和可承受性的整體戰略」的結合，「第一個全行業因素是印度高端市場的增長，蘋果已經充分利用了這一點。」

印度是全球第二大智慧手機市場，主要以中端智慧手機為主，iPhone 仍然是許多人渴望購買的產品。 因此，蘋果的市場份額正在不斷上升。

分析師對蘋果在印度的前景感到興奮。摩根士丹利的報告中表示，蘋果公司未來 5 年營收成長可能占到 15%。該投行的分析師預測印度未來 10 年的營收成長將達到 400 億美元。