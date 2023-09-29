印度人口超車中國 但勞動參與率2050年前難超越

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 表示，印度雖然是全球人口最多的國家，但勞動參與率僅 51%，仍落後中國 25 個百分點，而教育和醫療水準低落是其中原因。

牛津經濟研究院上周於報告表示，儘管這項比率會隨著時間而增加，但就目前預測來看，印度的勞動參與率在 2040 年代末以前都將落後於中國。

該機構指出，印度的勞動參與率必須達到 70% 以上，才能在 2030 年達到與中國相同的勞動力規模。

即使印度勞動年齡人口比率較高，15 歲至 64 歲勞動人口僅占該國勞動力的 51%，中國則為 76%。

目前人口總數約為 14 億的印度，預估將在 2060 年代中期達到略低於 17 億的高峰。牛津經濟研究院報告指出，屆時中國總人口將減少至 11 億。

女性就業率遠低於中國

牛津經濟研究院指出，目前中國女性勞動人口占總勞動力的 71%，印度僅 25%，甚至低於巴基斯坦和孟加拉等較貧窮的國家，後兩者這項比率分別為 26% 和 40%。

東南亞地區經濟規模較小的開發中國家，女性勞動人口占比也遠高於印度，印尼、馬來西亞、寮國、泰國和越南均超過 50%。

生產力低落

除了勞動力低落以外，生產力也是印度面臨的一大挑戰，牛津經濟研究院指出，缺乏適當教育和醫療標準是箇中原因。

報告指出，印度勞動力的生產力取決於平均人力資本水平，這部分目前也落後中國與同一地區的多數經濟體。

世界經濟論壇 (World Economic Forum) 數據顯示，2018 年印度識字率為 74%，落後於中國的 97%，顯示當地教育品質仍舊薄弱。

就醫療和健康標準來看，牛津報告顯示，2019 年印度的平均預期壽命為 70.9 歲，中國為 77.7 歲。印度每萬人只有 7.3 名醫生，中國則有 23.9 名。

牛津指出，對於提高印度教育和醫療品質來說，籌措足夠資金非常重要。目前印度教育支出僅占該國國內生產毛額 (GDP) 的 2.9%，低於政府在 2020 年設立的 6% 目標，儘管政府醫療保健支出占 GDP 比重已在今年上升至 2.1%，仍落後多數國家。