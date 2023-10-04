美眾院議長麥卡錫遭罷免下台 金融市場憂國會功能更加失調

美債價格暴跌之際，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 成為美國政治史上第一位遭罷免下台的眾院議長，結束為時僅九個月的任期。分析師表示，這雖然不是造成美債下挫的主因，但國會功能失調卻完全無助於緩解債券跌勢。

一般情況下，華盛頓發生的事僅限於華盛頓，但這次情況不一樣，因為美國史上從來沒有眾議院議長任期未完就被迫下台，加上不太可能立即選出接任人選，代表美國才剛避免政府關門危機，可能會面臨其他考驗。

Harris 金融集團執行夥伴 Jamie Cox 說：「如果你在懷疑為何債市低氣壓維持了好幾個禮拜，國會持續的功能失調提供了大部分的解釋。」

當眾議院周二開始表決共和黨極右派議員蓋茨 (Mario Gates) 提出的議長罷免案時，美股大幅下滑，道瓊工業指數下跌 430 點或 1.3%，抹去今年全年累積的漲幅，標普 500 指數創下 6 月 1 日以來最低收盤價。

美股周二的下跌和美債殖利率持續飆升有關，10 年期美債殖利率周二突破 4.8%，創 2007 年 8 月以來最高水平，代表與殖利率反向的債券價格下跌。

造成殖利率飆升的原因很多，包括對聯準會 (Fed) 利率可能更高更久的預期。但市場觀察家表示，華盛頓持續的動盪完全無助於緩解市場波動。

Cox 說：「投資人已經厭倦支出失控、治理無能、政府停擺和債務上限等混亂，這些事件不斷把市場拖向經濟災難的邊緣。」

麥卡錫遭罷免，代表 11 月中旬當權宜資金用罄時，政府關門的機率升高。Pangaea Policy 創辦人 Terry Haines 預測，政府 11 月中旬再度關門的機率達到 80%。

Haines 說：「市場應該擔心的不是一次性的政府關門，而是至少三個月的波動性增加，因為市場不知道美國年度支出的最終決定如何，尤其是依賴政府部門的國防、半導體、健康照護等產業。」

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 警告，當美國國會功能失調情況愈嚴重，美債殖利率就會飆得更高，股市也會摔得更重。「因此，雖然國會功能失調不是殖利率劇烈上升的主因，卻是其中一個因素。華府能愈快讓自己跳脫金融市場議論焦點，情況會愈有利。」