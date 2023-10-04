美股重點新聞摘要2023年10月04日

今日操盤前瞻

紐西蘭央行利率決議

美國 9 月 ADP 新增就業人數、ISM 非製造業指數

美國 8 月耐用品訂單修訂值、工廠訂單

麥卡錫遭同黨逼宮 成美國史上首位被罷免的議長 誰來接班？

美國幾天前才驚險避免政府關門危機，但國會依然動盪，眾議院議長麥卡錫 (Kevini McCarthy) 遭遇共和黨黨內議員發起的不信任投票，該案周二 (3 日) 最終以 6 票之差通過，導致上台僅九個月的麥卡錫，成為美國史上第一個遭罷免下台的眾議院議長。閱讀全文...

罷工影響尚未顯現 美國 Q3 汽車銷量呈現雙位數成長

美國第三季汽車銷售持續成長，顯示利率上升和汽車工會罷工，上季幾乎沒有對汽車製造商和買家造成影響。閱讀全文...

英特爾明年 1 月分拆 PSG 事業部 最快 2 年後上市

英特爾週二 (3 日) 宣布明年 1 月 1 日將「可程式設計解決方案事業部」(PSG) 分拆出來營運，同時計劃在未來 2 到 3 年內公開發行該業務的股票。閱讀全文...

日元一度跌破 150 大關後急速拉升 日本政府出手了？

美國當地時間周二 (3 日) 上午公布 JOLTS 就業數據後，日元對美元匯率短暫貶至 150 關卡，隨後神秘買家突然出手，全力拉升日元，從 150 日元上方拉升至 147 日元附近，後來短暫回落至 148.5 日元左右。閱讀全文...

美 8 月 JOLTS 職位空缺數超預期激增 就業市場保持韌性

美國勞工部周二 (3 日) 公布的 8 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 遠超市場預期，顯示儘管美國聯準會 (Fed) 努力減緩經濟成長，但就業市場依然吃緊，可能讓 Fed 在下個月升息。閱讀全文...