力挑微軟、谷歌 Zoom推自家文件處理app「Zoom Docs

由於遠距工作熱潮退去，加上來自微軟 (MSFT-US) 和其他企業的競爭加劇，Zoom 在疫情期過後的處境艱困。

Zoom (ZM-US) 今年截至周二股價大致持平，嚴重落後於市場，同期那斯達克指數約上漲 25%。此前，2022 年下降了 63%，2021 年下降了 45%。

微軟 Teams 是多合一通訊和協同運作軟體，整合了聊天、視訊會議、 文件儲存 、Office 365 等功能，一直不斷搶走 Zoom 網路視訊會議的業務。Zoom 終於在周二 (3 日) 舉行的 Zoomtopia 用戶大會上宣布反擊微軟 Teams 的舉措。

該舉措的核心即 Zoom 將推出自家文字處理 app「Zoom Docs」，似乎要在文件創建軟體市場上與微軟的 Word 和 Alphabet (GOOGL-US) 的 Google Docs 競爭。

Zoom 表示，新軟體提供人工智慧驅動 (AI) 的彈性工作空間，專為解決當今的混合工作挑戰而設計。「文件創建和協作的現狀已不再適用。」

Zoom 去年 11 月 (上一回 Zoomtopia) 宣布添加電子郵件和日曆軟體，以及其他微軟 Teams 其他功能，此回再切入文件軟體領域。

隨著 Zoom 擴展其產品，Zoom 希望證明文件創建和協作的核心是會議，而不是辦公室 app。 然而，鑑於微軟和谷歌在生產力 app 中的主導地位，這將是一場艱苦的戰鬥。

Zoom Docs 預計 2024 年廣泛推出，目前尚未公布定價資訊。