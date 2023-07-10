看好Cava後勢 分析師封其為「第二個Chipotle」

自上個月上市掛牌以來，Cava Group Inc. (CAVA-US) 的股價一直大幅上漲，分析師普遍認為該公司將進一步走升。某些則將這家快餐連鎖店與另一家投資人最喜歡的餐廳 Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG-US) 進行比較。

在周一 (10 日) 靜默期結束後，華爾街投行紛紛發表研報，大多數建議買進 Cava 股票。大多數都將目標價設定在上周五 (7 日) 收盤價 39.62 美元之上，其中 Baird 給出的目標價最高，為 50 美元。

給出加碼評級的 Piper Sandler 策略師穆蘭 (Brian Mullan) 和葛魯恩寧格 (Aisling Grueninger) 在報告中寫道：「總而言之，我們相信 Cava 是一個獨特的概念和投資機會。不妨假設一種情況，隨著時間過去，該股可以從現在開始走高。」

Cava 在 6 月上市時股價幾乎翻了一倍，較 IPO 價格飆升 99%，使該公司市值達到 49 億美元。之後該股一直在波動，但截至周五收盤，該股仍上漲了 80%。

分析師對這家專門從事地中海美食的連鎖餐廳的擴張潛力持正面看法。 雖然總部位於華盛頓特區的 Cava 預計未來 10 年將開設 1000 多家餐廳，但分析師預測未來可能會開設更多。Jefferies 認為的「一片晴朗」情景接近 Chipotle 在北美開設 7000 家餐廳的場景。

該集團也被拿來與 Chipotle 進行比較。Chipotle 長期以來一直受到分析師的青睞，今年來股價上漲 50%，並於 6 月 30 日創下歷史新高。考量兩者間許多相似之處，以哈伯 (Brian Harbor) 為首的摩根士丹利分析師表示，Chipotle 是 Cava 的「明顯假身」。

分析師在報告中寫道，Chipotle 是「迄今為止最成功的快速休閒餐飲品牌，為 Cava 未來幾十年的牛市前景提供了一個模板」。然而，摩根士丹利只給 Cava 同等權重評級，因為該股的近期基本面和擴張潛力已經反映在該股定價中，因此其 43 美元的目標價上漲空間較小。