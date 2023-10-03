美國政府關門最後倒數、Rivian上季交付量YOY增長136%!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 12 分)

■道瓊指數：上漲 49，漲幅 0.15% 至 33687。

■那斯達克 100 指數：上漲 27，漲幅 0.18% 至 15011.75。

■標普 500 指數：上漲 8，漲幅 0.19% 至 4332.25。

【今日總經數據】

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二、美股盤前關注重點

1. Rivin Q3 電動汽車交付量超預期成長 136%：Rivian (RIVN.US) 週一公布報告顯示，第三季度生產了 16,304 輛汽車，並交付了 15,564 輛汽車，遠優於市場預期的交付 14,000 輛，也遠高於去年同期交付了 6,584 輛汽車，YOY 增長 136%。今年截至目前為止，Rivian 交付了 38,951 輛電動車，公司預期原訂今年目標產量 52,000 輛可達成。

2. 亞馬遜將推出 AI 聊天機器人：據市場消息表示，亞馬遜將打造一款 AI 聊天機器人，並將整合近亞馬遜網站的搜索中，可優化線上銷售網站的客戶體驗，據了解，目前該聊天機器人以進入內部測試階段，預期最快將於明年 1 月推出。

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3. 特斯拉 Q3 交付量低於預期：特斯拉 (TSLA.US) 於週一公布第三季銷量，第三季共生產 430,488 輛汽車，共交付 435,059 輛汽車，銷量低於上季度的 466,140 輛，也低於市場預期，主因工廠升級計劃，其中上海和奧斯汀工廠停工時間比預期長所致，目前特斯拉仍致力於達成今年交付 180 萬輛的目標不變。

4. 美國 9 月 ISM 製造業指數回升，供應鏈狀態持續改善：美國 9 月 ISM 製造業指數自 47.6 升至 49，高於市場預期的 47.9，創 10 個月高，主要為供應鏈改善，大宗商品價格下跌所致。

新訂單回升，庫存壓力下降，積壓訂單回升，有助於企業應對不確定性，也顯示目前終端需求仍具韌性。總地來看，ISM 製造業指數回升不能全然代表經濟擴張。但成本下降，庫存下降對企業來說仍是有利的。但面對現階段的高利率以及 UAW 擴大罷工，仍可能對消費造成影響，進而衝擊製造業活動。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊