明揚922工安事故 明安集團遭開罰逾300萬元

高爾夫球製造商明揚 (8420-TW)，屏東科技產業園區廠房在 9 月 22 日爆炸、起火造成 10 死 111 傷，除因全面停工致重創產能之外，母公司明安 (8938-TW) 及明揚今 (3) 日遭地方及中央因消防法規開罰款 308 萬元。

在明安的部分，勞動部今天指出，勞動部職安署已於上周與高雄市政府勞工局勞動檢查處與經濟部產業園區管理局，對明揚公司母公司明安國際集團其餘 6 家工廠實施全面檢查，嚴防職災事故及勞動權益受損。初步統計本次勞檢該 6 家工廠，違反《職業安全衛生法》裁罰 16 項次，通知改善 8 項次、罰鍰約 68 萬元，勞動檢查機構將持續追蹤後續改善情形。

此外，勞動部指出，明安另違反《勞動基準法》部分，有實施減班休息未通報當地主管機關等 5 項違法缺失，除已當場要求立即改正外，並依行政程序法通知事業單位陳述意見中，後續將依法處分。

職安署表示，本次檢查發現明安國際集團這 6 家工廠 (其中 1 廠歇業) 主要生產球具及自行車碳纖維零配件等，查無大量使用過氧化物之情形，但對作業場所之可燃性氣體及易燃液體未實施危險區域劃分，及勞工於高溫作業未有適當之防護具等缺失，都將依法裁處，並後續實施複查督促業者改善，同時也要求該事業單位務必對勞工加班時數、加班費給付及休息休假等妥適安排，以保障勞動權益。

同時，明揚也在晚間發布重大訊息指出，明揚今天接獲屏東縣政府消防法案件裁處書，合計罰款 240 萬元。

明揚遭裁罰容包括未指派專人至現場協助救災，遭處以罰款新台幣 150 萬元；未依規定提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，供消防指揮人員搶救使用，罰款 60 萬元。此外，明揚現場儲存管理辦法管制包括過氧化物等六類公共危險物品數量，罰款 30 萬元。

在此之前，明揚 9 月 22 日的發生工安事故，OTC 同時對明揚遭 OTC 處以 100 萬元違約金，而明揚母公司明安有未善盡對子公司監督管理責任之疏失，處以違約金 50 萬元。