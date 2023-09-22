小白球代工廠明揚屏東廠區傍晚爆炸意外 營運恐受創

高爾夫小白球代工廠明揚國際 (8420-TW) 屏東科技園區廠區在今 (22) 日傍晚發生爆炸，屏東警消至晚間 8 時 45 分仍在搶救爆炸引發的火警，在第四季即將進入高爾夫球產品出貨旺季的同時，明揚此一災情傳出，可能造成營運受創。

依警消方面的資訊，明揚國際屏東廠區今日晚間的爆炸，已傳出 1 消防員警死亡，並且有數十位人員受傷送醫。

爆炸案已傳出多人死傷，由於全球高爾夫運動熱潮帶動，明揚營收今年原本有機會再創歷史新高紀錄，但，在準備迎來第四季旺季的前夕，卻發生此一工廠爆炸案，營運恐受創。

位於屏東科技產業園區的明揚國際廠房，22 日下午 5 時 40 分，傳出爆炸，初步判斷是原物料的粉塵所引發。但迄今媒體均無法與明揚及母公司明安 (8938-TW) 主管取得聯繫，無法進一步取得災損狀況說明。

受惠高球運動熱潮，明揚 2022 年全年營收 35.98 億元，創下歷史新高，今年 1-8 月營收 25.4 億元，年增 13.11%，市場原指望在第四季進入高爾夫旺季挹注之下，2023 年營收可望再改寫新高並較去年有雙位數的成長，但今天下午明揚屏東廠區發生爆炸意外，可能造成產能受創。

明揚 2023 年上半年營收 20.45 億元，毛利率 22.94%，稅後純益爲 3.23 億元，每股純益爲 6.24 元。