〈焦點股〉屏東爆炸案震波 明揚及明安股價雙雙跳空跌停開出

生產高爾夫球的明揚國際 (8420-TW) 屏東廠區 22 日傍晚發生爆炸及火警延燒案，造成包括警消及員工在內高達百餘人的傷亡，同時，明揚屏東一廠的高爾夫球產能因此全部受損，明揚及母公司明安 (8938-TW) 股價今 (25) 雙雙以銚空跌停出。

明揚股價今天開在跌停鎖住 75.8 元，委賣張數逾 8600 張，而明安股價以跌停鎖住的 69 元開出，委賣張逾 5000 張。

明揚國際為明安持股 52.12% 的子公司，並納入合併報表，分析明安集團營運包括高爾夫球具、複合材料及明揚國際生產的高爾夫球，其中高爾夫球具 65% 營收、高爾夫球占 20%，複合材料占 15%。明揚產能的折損，也將影響並造成明安第四季起的業績表現受挫。

及母公司明安國際 (8938-TW)，24 日下午針對明揚 22 日屏東廠區發生一廠爆炸及火警延燒提出說明，明安及明揚兩家公司的董事長及總經理就起身鞠躬道歉，並承諾從優補償受到影響的人，今天將成立信託基金帳戶專款專用，對傷、亡者及家屬，絕對會負責到底。

明揚的整體最大損失金額仍持續評估中，但建築物、設備、存貨等投保金額 15 億元，有足額保險，保險公司也已經展開調查，明揚將盡快完成理賠程序。同時，明揚董事長劉安晧昨天會中面色凝重且一度哽咽，他指出，公司會成立專款專用的相關信託專戶，今天就會請相關專家研討相關細節，盡快完成設置。