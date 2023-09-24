明揚屏東廠區爆炸造重大傷亡 將成立信託基金帳戶專款撫卹

生產高爾夫球的明揚國際 (8420-TW) 及母公司明安國際 (8938-TW)，今 (24) 日下午針對明揚 22 日屏東廠區發生一廠爆炸及火警延燒提出說明，明安及明揚兩家公司的董事長及總經理就起身鞠躬道歉，並承諾從優補償受到影響的人，在明日將成立信託基金帳戶專款專用，對傷、亡者及家屬，絕對會負責到底。

明揚總經理呂英誠並指出，整體最大損失金額仍持續評估中，但建築物、設備、存貨等投保金額 15 億元，有足額保險，保險公司也已經展開調查，明揚將盡快完成理賠程序。同時，明揚董事長劉安晧今天會中面色凝重且一度哽咽，他指出，公司會成立專款專用的相關信託專戶，明天就會請相關專家研討相關細節，盡快完成設置。

明揚表示，整體最大損失金額仍持續評估中，但建築物、設備、存貨等投保金額 15 億元，有足額保險，保險公司也已經展開調查。

明揚國際為明安持股 52.12% 的子公司，並納入合併報表，分析明安集團營運包括高爾夫球具、複合材料及明揚國際生產的高爾夫球，其中高爾夫球具 65% 營收、高爾夫球占 20%，複合材料占 15%。明揚產能的折損，也將影響並造成明安的業績表現受挫。

明揚母公司明安的董事長鄭錫潛表示，母公司明安將會全力支援明揚，無論是資金還是傷、亡等協助及撫卹事宜都會將盡全力，明安集團帳上資金足以因應，對於信託基金的金額，明安及明揚僅回應將待明日與專家討論後才會公布詳的數字。

呂英誠指出，屏東廠 22 日放原物料的倉庫發生有煙霧，消防人員和公司討論之後，沒想到還是發生爆炸，一廠因火災造成嚴重傷害。他說，目前第一優先將對傷亡的人盡力救治及協助，並在明安附近找辦公廠所快點重回常軌。生產地點也會對外評估合適的廠房租賃，儘快完成產能重新建置。

呂英誠並指出，明揚的日常行政會透過母公司明安來正常進行，也希望在接近原來的廠區附近找到租賃的地點，盼望一切能盡快回到常軌，而災廠政府單位警戒中，將會全力配合調查。

明揚屏東廠區 22 日傍晚發生爆炸及火警案己造成包括警消及員工在內高達百餘人的傷亡，同時，明揚屏東一廠的高爾夫球產能因此全部受損。