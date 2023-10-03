花旗估油價由盛轉衰 明年跌回74美元水準

油價上季上漲 28%。 但花旗分析師對後市轉為悲觀，預計布蘭特原油第四季均價為每桶 82 美元，至明年跌至 74 美元。

周一 (2 日)WTI 原油跌逾 2%，至每桶 88.82 美元，布蘭特原油跌 1.6%，收在每桶 90.71 美元。

過去一季，隨著 OPEC + 減產以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯截至年底的供應削減，油價一直呈上升趨勢。 俄羅斯限制出口，也支撐了價格。

不過，花旗全球大宗商品研究主管 Ed Morse 在第四季展望報告中表示，他們對石油持悲觀態度，預計第四季疲軟後，明年繼續下跌。

Morse 團隊表示，短期內油價會上漲，但有鑑於供應增長加快，90 美元的價格看起來不可持續。

此外，Morse 在受訪時指出，中國、歐洲和美國石油需求下滑，為油價造成沈重壓力，限制了 OPEC + 縮減供應帶來的潛在上漲。

他表示，中國正減少購買昂貴的原油，並出口更多高價值的精煉油品。中國減少進口將抵消原油最近的上漲，推動明年石油市場轉向供應過剩。

Morse 表示，伊朗、伊拉克、利比亞、奈及利亞和委內瑞拉的石油日產量增幅，將保持在大約 100 萬桶，而 OPEC 和國際能源署 (IEA) 都低估了這些新的供應來源。

與花旗不同，隨著油價轉強，高盛 (Goldman Sachs) 最近提高了其價格目標，預計在未來 12 個月內，油價將突破 100 美元。加拿大皇家銀行資本 (RBC Capital) 預測人士最近指出，如果上漲動能持續，油價達到 100 美元已「觸手可及」。