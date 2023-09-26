專家：高油價目前仍屬可控風險 但十分不穩定

安永首席經濟學家達可 (Greg Daco) 日前曾點出美國經濟成長面臨的三重威脅：汽車工人罷工、政府關門和恢復學貸支付。這些因素可能共同「嚴重拖累第 4 季經濟成長」。

現在有一個新的威脅需要處理：石油價格在過去 6 個月裡每桶飆升約 20 美元。根據美國汽車協會 (AAA)，這意味著現在的加油價格比年初高出約 20%。

但部分分析師和經濟學家表示不用擔心。雖然油價上漲確實可能會削減 GDP，但這是「可控的利空」。這是高盛經濟團隊的基本假設，該公司將美國第 4 季 GDP 成長預期調降 0.4 個百分點至 0.7%。

摩根大通策略師費羅利 (Michael Feroli) 表示，這種痛苦可能會更嚴重一些，GDP 年增率可能會減少半個百分點，但不會「大到足以威脅到擴張本身」。

高盛策略師哈祖斯 (Jan Hatzius) 對油價上漲提出正向的看法，並將其與 2008 年和 2022 年的大幅上漲進行了比較。

這些漲幅可能真的很驚人，但還不涉及危險區域。Data Trek 資深對沖基金經理人柯拉斯 (Nicholas Colas) 在報告中寫道：油價必須翻倍才能真正引起問題。

他指出，「歷史證明，在經濟衰退無可避免之前，它們必須在一年或更短的時間內翻一倍。也就是警戒值門檻要到每桶 140 美元。」並補充說，歷史顯示「油價飆升比油價小幅上漲更重要」。

當然，沒有什麼東西會憑空出現，油價隨著達可的 3 大威脅同步出現。 市場對政府關門反應不佳，政府關門最快本周末就會發生；至於其他威脅，經濟學家基本上已經排除了汽車罷工和學貸償還對經濟成長的打擊。

油價上漲也存在許多溫和的阻力，看待這些阻力的一種方法是它們可能會彼此激盪。摩根大通指出，油國削減產能可能「與美國其他溫和的負面衝擊相互作用」，例如「UAW 罷工升級、政府關門或期美國長期利率上升」。

撇開宏觀影響不談，油價上漲的確為投資人帶來一個揮之不去的問題：哪些公司會受到最大影響？Jefferies 針對學貸影響，將 Nike (NKE-US) 的評級調降至「持有」。

分析師科尼克 (Randal Konik) 寫道：「有 87% 背負學貸的美國消費者擔心如何滿足每月的所有開支，並且服裝、配件和鞋類可能會成為未來減少支出的領域。」