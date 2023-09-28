鉅亨美股雷達：油價衝高引發美股擔憂 美光預計本季虧損糟於預期

美股重要看點：

隨著油價逼近每桶 100 美元，引發利率將在更長時間內保持高位的預期，周四 (28 日) 繼續對全球市場承壓。

通膨的潛在壓力使 10 年期美債殖利率保持在 4.6% 左右，為 2007 年以來的最高水準。美元在經歷了一年來最長的漲幅後轉跌。

Kepler Cheuvreux 經濟和跨資產策略主管 Arnaud Girod 表示，油價暴漲和利率上升的結合，當然對股市不利，他形容，「這是一種有毒的雞尾酒」，讓市場需要冷靜下來。

據《CNBC》最新的 Delivering Alpha 投資者調查顯示，大多數華爾街投資者並未對 2023 年股市上漲感到欣慰，他們認為，隨著經濟衰退風險的上升，市場可能會進一步下跌。

調查針對約 300 名管理資金的首席投資長、股票策略師、投資組合經理和 CNBC 撰稿人進行，超過 60% 的受訪者認為，今年股市的上漲只是熊市反彈，未來還會有更多麻煩。 另外 39% 的投資者認為，當前已經處於新的多頭市場中。

與此同時，市場預計，美國不太可能達成協議，避免聯邦政府從本周末開始的關門。關鍵在於眾議院議長麥卡錫向總統拜登提出諸多要求，但能夠讓步的空間可能有限。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國第二季實質 GDP 年化季率終值，預期 2.2%，前值 2.1%

美國當周首次申請失業救濟人數 (萬人)，預期 21.5，前值 20.1

重要個股動態：

1. 美光科技 (MU-US)

美國最大記憶晶片製造商美光科技預計當前季度的虧損比預期還要嚴重，且虧損幅度超出市場預期，表明整體行業的下滑仍然對該公司業績構成拖累。

美光預計第一財季剔除某些項目的每股虧損高達 1.14 美元，分析師此前預計虧損額為 96 美分。不過該公司預計營收將開始反彈，銷售額料達到 42 億至 46 億美元，預估為 42.1 億美元。

美光看好產業前景在 2025 年大幅改善，尤其是在人工智慧 (AI) 系統需要新型記憶體晶片的情況下，不過在此之前，產業前景依舊好壞參半。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.META (META-US)

臉書母公司 Meta Platforms 周三 (27 日) 在其年度開發者大會上正式推出「Quest 3」頭戴式裝置，價格比前一代貴 200 至 500 美元。該公司搶在蘋果正式推出 Vision Pro 進軍該市場之前，在虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 產業中樹立新的地位。

Quest 3 的解析度提高 30%，配備新的鏡頭和速度更快的高通 (QCOM-US) 晶片，處理能力是 Quest 2 的兩倍，可以改善圖形渲染，更流暢的操作，以及載入應用程式時更快的速度。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 派樂騰 (Peloton) (PTON-US)

美國健身器材公司派樂騰與瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon (LULU-US) 周三宣布建立為期 5 年的合作關係，派樂騰的內容將導入 Lululemon 的運動 app 內。

Lululemon 將成為派樂騰的主要運動服裝合作夥伴，而派樂騰部分教練則成為 Lululemon 的宣傳大使。

兩家公司均未披露合作協議內容，包括營收是否或如何分潤等細節。