美國國會完成極限操作 避免政府關門 可多撐45天

距離政府關門僅剩三小時，美國國會完成「極限操作」。美東時間上周六（30 日）晚間 9 時，參議院在「最後時刻」通過避免政府關門的臨時支出法案，並將其送交總統拜登簽署。

參議院以 88 人贊成、9 人反對的票數，通過眾議院版臨時支出法案。該法案讓聯邦政府可多撐 45 天，延長至 11 月中旬，內容包括 160 億美元聯邦救災經費，但這項法案未涵蓋美國對烏克蘭的援助，也不含共和黨尋求的邊境安全措施。

當天稍早，眾議員以 335 票對 91 票的票數通過法案。在 91 票反對票中，90 票來自共和黨。這項法案讓國會有更多時間進行 2024 財政年度預算撥款法案談判。

台灣時間周一上午 8 時許，美股標普 500 指數期貨漲 0.5%，那斯達克 100 指數期貨漲 0.6%。美股指數期貨的漲幅有限，顯示投資人可能在擔憂美國政府會面臨另一場關門危機。

這一最新突破超出市場預期。美國國會此前分歧嚴重，如國會不能通過法案，政府將在周日凌晨 0 時 1 分（台灣時間 10 月 1 日中午 12 時 1 分）面臨局部停擺窘境。

值得注意的是，這項法案不包含烏克蘭援助支出。民主黨眾議員希望向烏克蘭提供更多支持，但共和黨強硬派強烈反對。

參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 表示，目前通過的法案是權宜之計。他說，他和共和黨少數黨領袖 Mitch McConnell 已同意「繼續為烏克蘭爭取更多經濟和安全援助」。

眾議院通過這項法案，代表眾議院議長麥卡錫與共和黨議員「決裂」，一些共和黨議員放話要罷免他，即提出「不信任動議」。