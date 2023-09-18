英國又一零售巨頭垮台 Wilko門市將全面關閉

在拯救公司破產的談判失敗後，英國零售巨頭 Wilko 的數百家門市，將在未來幾周內關閉。

普華永道管理人員證實，近 300 家 Wilko 商店及其配送中心將在未來幾周內停止運營。 該公司倒閉，欠房東、供應商、英國稅務海關總署和其他機構 4.109 億英鎊。

自 8 月 10 日宣布破產以來，HMV 所有者 Doug Putman 曾竭盡全力，以達成一項旨在接管 200 多家商店的救援協議，但最終以失敗告終。

今年年初，Wilko 從 Hilco Capital 借了 4000 萬英鎊，Hilco Capital 是一家專門對陷入困境的公司進行重組的金融服務控股公司。 Hilco 的交易將獲得回報，據《星期日泰晤士報》指出，Hilco 還可以從 Wilko 股票的清算中賺取費用，當折扣連鎖店倒閉時，該股票價值 1.176 億英鎊。

近幾個月來，Wilko 還考慮與部分房東簽訂「公司自願協議」(CVA)，以換取降低租金。 出於未公開的原因，管理層最終決定不這樣做。

成立於 1930 年的英國老牌連鎖零售商 Wilko ，於 8 月 10 日宣布破產，並將其 400 多家門市暫時交由普華永道管理，並尋找相關收購方。

普華永道已以 1300 萬英鎊的價格，將 Wilko 總共 408 個分店中的 51 個分店，出售給其競爭對手 B&M，同時宣布關閉另外 52 個分店。競爭對手零售商 Poundland 另宣布將接管另外 71 家 Wilko 商店，並將其重新掛上自己的招牌。之後，另一家零售商 The Range 以 500 萬英鎊收購了 Wilko 的品牌，包括其線上業務。

Wilko 的倒閉將意味著其 12500 名員工中的大部分人失業，最快下周第一家商店開始關閉時，將有多達 1300 人被解僱。 其餘商店將於十月初關閉。關閉後，員工將被要求額外工作兩天。

繼英國零售業巨頭 Arcadia 和 Debenhams plc 倒閉之後，Wilko 成為英國零售業最大的倒閉巨頭。