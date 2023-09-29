〈美股早盤〉最新通膨數據低於預期 主要指數普遍上漲

隨著基準 10 年期公債殖利率從 15 年新高回落，核心 PCE 指數低於預期，美股周五 (29 日) 早盤主要指數上漲，道瓊指數上漲 0.37%，標普 500 指數上漲 0.61%，那斯達克指數上漲 1.01%，費半上漲 3.10%。

周五是本季及九月最後一個交易日，美股過去一個月表現疲軟，今天之前，標普 500 指數本月下跌 4.6%，季跌 3.4%，那斯達克指數 9 月跌近 6%，本季跌 4.3%，道瓊指數本月跌 3%，本季跌 2.2%。

剔除波動較大的食品和能源的 8 月份核心 PCE 上漲 0.1%，低於經濟學家的預期。

聯準會主席鮑爾周四發表演說，並未對利率或經濟前景發表評論，他表示，當聯準會官員發布他們對利率和經濟的預測時，「我們的目標之一是影響當前和未來幾個月的支出和投資決策」。

他說：「只有當人們理解我們所說的話，以及這些話對他們自己財務狀況帶來的影響時，我們的願望才有可能達成」。

美國汽車工人聯合會 (UAW) 主席費恩預計周五將對底特律三大車商的汽車工廠發起罷工，除非談判在最後一刻取得進展；而談判自上周以來一直進展緩慢。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 122.96 點或 0.37%，暫報 33789.30 點

那斯達克上漲 133.43 點或 1.01%，暫報 13334.71 點

標普 500 上漲 26.08 點或 0.61%，暫報 4325.78 點

費半上漲 104.13 點或 3.10%，暫報 3465.54 點

台積電 ADR 上漲 1.24% 至每股 87.65 美元

十年期美債殖利率下降 5 個基點，至 4.53%

紐約輕原油上漲 1.41%，至每桶 93.00 美元

布蘭特原油上漲 0.66%，至每桶 96.01 美元

黃金上漲 0.56%，至每盎司 1875.41 美元

美元指數下跌 0.41%，至 105.79

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.22%，至 249.38 美元

幾位華爾街分析師在特斯拉發布報告前警告，由於工廠停工維修和需求疲軟導致該汽車製造商提高折扣，第 3 季交車量可能會低於預期。

巴克萊 (Barclays)、貝爾德 (Baird) 和古根漢 (Guggenheim) 等券商，將潛在的疲軟歸咎於該汽車製造商在歐洲和中國的工廠因升級設備並準備生產新版 Model 3 轎車和 Cyber​​truck 而停工。但它們表示，設備升級可能有助於特斯拉第 4 季表現強勁。

Nike(NKE-US) 上漲 9.44%，至 99.06 美元

運動服飾大廠上季獲利優於市場預期，在重要的年底購物季到來以前展現減少庫存的成果，帶動周四 (28 日) 盤後股價一度大漲 9.6%。

展望本季，Nike 表示，由於計劃降價活動減少、貨運成本降低，第 2 季毛利率可望提升 100 個基點，扭轉之前至少連五季下頹頹勢。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.01%，至 172.42 美元

《華爾街日報》周五 (29 日) 報道，近幾個月來，蘋果員工與中國官員頻頻會面，討論對新規定的擔憂。這些新規定將限制這家美國科技巨頭在中國的應用商店提供目前仍可下載的許多外國應用程式。

報導引述知情人士的話指出，官員告訴蘋果必須嚴格執行禁止未經註冊的外國應用程式的規定。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月核心 PCE 物價指數年增 3.9%，預期 3.9%，前值 4.3%

美國 8 月核心 PCE 物價指數月增 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 8 月 PCE 物價指數年增 3.5%，預期 3.5%，前值 3.4%

美國 8 月 PCE 物價指數月增 0.4%，預期 0.5%，前值 0.2%

美國 8 月實際個人消費支出 (PCE) 月增 0.1%，預期 0，前值 0.6%

美國 8 月個人消費支出 (PCE) 月增 0.4%，預期 0.5%，前值 0.9%

華爾街分析：

避險基金大亨艾克曼 (Bill Ackman) 認為，在頑強通膨的背景下，長天期美債殖利率可能進一步上揚，30 年期突破 5%「不令人意外」，10 年期也會很快就觸及 5%。

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐 (Ray Dalio) 預測，美國將面臨債務危機，但出現速度將由供需問題決定。

Fairlead Strategies 創辦人兼管理合夥人 Katie Stockton 表示，下個月市場情緒有望有所緩解，市場已經見到極端的賣壓，這樣的背景有機會見到反彈。