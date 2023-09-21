小摩：油價可能漲到120 美元 全球經濟成長恐陷入停滯

摩根大通策略師在報告中表示，如果原油供應面臨更大壓力，油價可能會飆升至三位數，來到每桶 120 美元，這可能導致全球經濟成長接近停滯。

國際油價在過去一個月上漲 27%，達到 10 個月來新高。小摩認為，其中約 25% 的變化歸因於石油需求高於預期，另外 75% 的變化歸因於供應大幅削減，OPEC + 在過去一年中多次削減原油產量。

該行認為，如果油價維持在目前水準，可能會在兩個季度內拖累全球 GDP 約 0.5 個百分點的增長。目前小摩仍預計布蘭特原油價格到年底將回落至每桶 86 美元左右。但策略師警告，如果石油供應持續面臨壓力，油價可能會走高，並進一步拖累經濟。

策略師表示，最近產油國的減產行動恐怕尚未結束，油價可能進一步飆升至 120 美元 / 桶，相當於今年下半年上漲 60%。如果這種情況在未來幾週內發生，完全就是因為供應削減，全球經濟成長就會在下一季放緩至近乎停滯。

策略師也表示，如此高的物價可能會在年底前將全球通膨率推升至 6% 左右，並使全球 GDP 在未來兩季年減 1.3%。「事實上，油價累計上漲 60% 通常標示著經濟衰退前出現的衝擊。」

總經層面上，目前有更多的跡象顯示，美國可能能夠避免經濟衰退，需求也保持堅挺，而中國上周五發布的數據超出經濟學家預期，表明經濟衰退最嚴重的時期正在過去，都有利於油價上漲。市場供應吃緊也反映在燃油價格飆升上。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯已將每日 130 萬桶的原油減產延長至年底，美國銀行預測，此舉將推動布蘭特原油期貨價格年底前升破 100 美元關口。