鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至-2.4元，預估目標價為19元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.26元下修至-2.4元，其中最高估值-1.95元，最低估值-2.86元，預估目標價為19元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.95
|1.85
|2.32
|最低值
|-2.86
|-1.67
|0.5
|平均值
|-2.34
|-0.04
|1.56
|中位數
|-2.4
|-0.07
|1.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|255,942,080
|299,399,640
|325,781,020
|最低值
|233,400,000
|252,803,000
|269,145,600
|平均值
|248,044,970
|275,068,300
|300,352,230
|中位數
|248,162,000
|269,184,000
|303,241,140
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.39
|6.44
|0.36
|-2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
|268,791,694
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。