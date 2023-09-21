友達攜手智崴 打造全台最大戶外裸視3D LED弧形螢幕

面板大廠友達 (2409-TW) 宣布，與體感遊樂設備廠智崴 (5263-TW) 攜手，透過 ALED 無縫拼接先進顯屏技術，正式啟動位於基隆 Aniverse 漫遊者實境體感基地，並打造全台最大戶外裸視 3D LED 弧形螢幕。

看好疫後實體消費力復甦、主題樂園及觀光旅遊市場蓬勃發展，結合智崴遊樂設備產業經驗能量，以及友達先進顯屏技術、軟硬體整合實力，將 LED 沉浸式模擬座艙及飛行船等遊樂設備，移師基隆火車站。

此外，雙方也於頂樓打造寬 23 公尺、高 6 公尺的裸視 3D 廣告牆，將 3D 視界穿越元宇宙場域，以科技結合藝術的嶄新視覺饗宴，成為連結真實城市的交通娛樂轉運站。

友達表示，相較傳統投影技術，LED 擁有空間、外型不受限之優勢，可提供虛擬遊樂設施巨型沉浸式感受，此次與智崴攜手打造新穎的遊樂設備場域，共同刷新元宇宙體驗新指標，將持續與生態圈夥伴合力結盟，在智慧場域開創加值應用服務。

智崴表示，與友達攜手合作多年，透過不斷精進、創新產品設計，成功滲透全球市占率，這次進軍基隆，期望打造成前進世界各地的示範基地。

為符合 ANIVERSE 元宇宙虛實交錯的空間概念，友達運用 ALED 顯示屏可無縫拼接、達到客製化大尺寸設計與形體，具有不受形狀限制、無限擴張的優勢，打造裸視 3D 螢幕。

並利用 ALED 獨立驅動發光每個像素，具備高像素密度、高亮度、廣色域、反應時間快等特性，提供極致精細和超高動態對比的畫質表現，於戶外光亮環境下，生動傳遞數位藝術型態。

另外，友達也利用 ALED 技術，以 P1.25 小間距打造出球形 LED 模擬艙，搭配智崴的精密六軸動態座椅，結合友達專業影像調校技術，呈現擬真模擬飛行場景。

包括讓玩家以球型包覆式體驗愛普森航線的沉浸式飛行；以及家人朋友同樂的戴爾塔飛艇，為全台最大寬 6 公尺、高 4 公尺、唯一搭載 LED 弧形拼接顯示屏的動感飛行船，享受身歷其境的三維空間效果。