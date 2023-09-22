外資單周提款逾千億元閃人！創15個月來最大周賣超

台股加權指數今 (22) 日盤中緩步轉強翻紅，終場小漲 27.81 點，以 16344.48 點作收，外資和投信持續對作拉鋸，外資連 5 賣，且一周來合計在集中市場賣超多達 1057 億元，創去年 6 月中旬來單周最多，是造成加權指數周跌點達 576 點的主要賣壓來源。

三大法人今日在集中市場合計賣超 148.53 億元，其中，外資賣超 151.16 億元，自營商賣超 16.88 億元，投信買超 19.51 億元。

同時，三大法人也在店頭市場共賣超 52.98 億元，其中，自營商大賣 57.61 億元，外資賣超 2.83 億元，投信則買超 7.47 億元。

以單周來看，外資分別在集中和店頭市場賣超 1057 億元、102 億元，自營商也分別賣 264 億元、147 億元，造成盤面的壓力，僅投信分別買超 98.5 億元、29.5 億元。

外資今日主要賣超標的有復華富時不動產 (00712-TW) 近 2.2 萬張，開發金 (2883-TW) 和聯電 (2303-TW)1.8 萬張，台泥 (101-TW) 和台積電 (2330-TW) 均逾 1.5 萬張，長榮航 (2618-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW) 和富邦越南 (00885-TW) 達 9000 張上，富邦金 (2881-TW) 近 9000 餘張，元大台灣 50(0050-TW)7000 張。

而外資主要買超有復華台灣科技優息 (00929-TW)1.8 萬餘張，矽統 (2363-TW)1.3 萬張，東元(1504-TW)1 萬張，元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 近 7000 張，神達 (3706-TW) 和華航 (2610-TW) 在 5000 張上下，中信中國 50 正 2(00753L-TW) 均超過 4000 張，富邦恒生國企正 2(00665L-TW)、達運 (6120-TW) 和友達(2409-TW)3500 張上。

投信方面，今日買超主要標的聯電 2300 張，京元電子 (2449-TW)、台燿 (6274-TW) 均達 1500 張，陽明 (2609-TW)1300 張，欣銓 (3264-TW)、長榮 (2603-TW) 和旺宏 (2337-TW)1000 張上，兆豐金 (2886-TW) 和精剛 (1584-TW) 各 900 張，瑞儀 (6176-TW) 近 850 張。

投信賣超主要標的為華通 (2313-TW)2000 張，仁寶 (2324-TW)1500 張，中鋼(2002-TW) 近 1400 張，彰銀 (2801-TW)、國泰永續高股息(00878-TW)1000 張以上，遠東銀(2845-TW)800 張，新唐(4919-TW)、欣興(3037-TW) 和康舒 (6282-TW) ㄩˊ600 張，建榮(5340-TW-TW) 近 500 張。

法人指出，短線籌碼較凌亂，目前仍需觀察大盤下檔 16264 點能否有守，整理時間恐拉長，未來先看第四季消費電子營運狀況，配合旺季效應回溫重啟回升行情。