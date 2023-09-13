特斯拉計劃將印度零組件採購規模增近一倍 達19億美元

路透周三 (13 日) 報導，印度商業與工業部部長戈雅 (Piyush Goyal) 表示特斯拉計劃從印動採購價值 17 億至 19 億美元的零組件，相較特斯拉去年採購的 10 億美元零組件來看成長近一倍。該公司打算在印度蓋電動車廠。

戈雅在印度的汽車會議上表示：「特斯拉去年已從印度購買價值 10 億美元的零組件...... 今年他們的目標是 17 億至 19 億美元。」他認為，電動汽車是印度的未來，必須努力吸引車商進駐。

戈雅發表上述聲明之際，特斯拉對印度市場產生了濃厚興趣，該公司正在就印度政府建立平價電動車製造廠進行談判。

其他外媒指出，特斯拉的策略轉變反映出，該公司願意在印度本土生產，克服此前電動車進口關稅的相關障礙。特斯拉高層今年 5 月出訪印度，開啟在印度建立電動車和電池廠的談判。

值得注意的是，特斯拉執行長馬斯克今年 6 月與印度總理莫迪會面後，該公司與印度商務部長舉行高層會晤，馬斯克在會中表達在印度進行大筆投資的意圖。

其實早在 2021 年，特斯拉就有意打入印度市場，主張降低該國對電動車徵收 100% 的進口關稅。然而當時特斯拉與印度當局之間談判陷入僵局，印度官員表示在特斯拉要在印度生產電動車之前必須做出承諾。

此後，特斯拉的策略發生大大改變，積極表達在印度蓋工廠的渴望。該公司的目標是生產一款價格約為 200 萬盧比的電動車，比目前的入門款車型便宜約 25%。此舉只在迎合印度市場和促進出口，但印度政府表明不會考慮對特斯拉進行稅收抵免。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周三盤前股價上漲 0.94%，每股暫報 270 美元。