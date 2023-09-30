外企在中風險增 傳美顧問公司一名高階主管遭中國限制離境

華爾街日報 (WSJ) 報導，美國風險顧問公司 Kroll 一名高階主管，過去兩個月被禁止離開中國，加劇了人們對於外國公司在中國開展業務時面臨風險的擔憂。

中國對外國企業的立場漸趨強硬，有關當局今年稍早分別突襲盡職調查公司 Mintz Group 的北京辦事處、詢問美國顧問公司貝恩 (Bain & Company) 上海辦事處的職員，並實施嚴厲的數據管制，種種行徑已重挫美國企業對中國的信心，甚至來到數十年低點。

Kroll 的商業模式與今年稍早被鎖定的其他外國公司類似，主要提供企業調查和盡職調查服務，以及提供重組和破產諮詢。官網資料顯示，Kroll 分別在北京、上海和香港等五座中國城市設有辦事處。

知情人士透露，專門負責企業重組業務的 Michael Chan 是 Kroll 駐香港董事總經理，他在 7 月時前往中國，隨後通知雇主他無法離境。

知情人士指出，Chan 正在協助調查一件追溯數年前的案子，他持有香港護照，可以在中國自由行動。

西方官員和人權組織表示，出境禁令的實施在中國已越來越普遍，北京當局利用旅行限制來推動刑事調查，並恫嚇異議者，甚至將此作為與外國企業和政府談判的籌碼。隨著調查持續，出境禁令可能為時數月，甚至好幾年。

針對華爾街的詢問，中國公安部和國家移民管理局未立即回應與此案相關的問題。

越來越多的出境禁令，加深了在中國外國公司的恐懼。中國當局經常對接受調查或協助政府調查的人實施出境禁令，包含中國人和外國人，遭到鎖定的族群通常不自知，直到試圖離開時才會發現。

中國的任意執法，已促使美國國務院發出旅行警示，建議美國公民重新考慮前往中國的旅行。中國則表示拒絕接受帶有政治偏見的描述。