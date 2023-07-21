〈財報〉新車熱賣抵銷二手車銷量下滑 AutoNation上季營收優於預期

美國汽車零售商 AutoNation (AN-US) 周五 (21 日) 公布第 2 季營收優於預期，因新車和售後服務的需求抵消了二手車銷量下降。

Refinitiv 數據顯示，該公司本季總營收為 68.9 億美元，高於分析師平均預期的 67.8 億美元。

AutoNation 股價在周五發布財報後的盤前交易先漲後跌。

隨著全球供應鏈危機逐漸緩解，汽車製造商開始提高產量，疫情期間快速成長的二手車需求受到打，有助 AutoNation 等公司提高客戶新車交車數量。

此外，消費者偏好購買安全技術先進的車輛，加上二手車市場新車型的成交量較低，也削弱了對二手車的需求。

AutoNation 表示，第 2 季新零售汽車銷量成長 8%，而二手車銷量下降 11%。財報顯示，個人交通需求依然強勁。

二手車需求下滑已波及整個行業，損害了 CarMax (KMX-US) 和 Carvana (CVNA-US) 等零售商的獲利。

截至 6 月 30 日當季，AutoNation 的銷售、一般和管理費用占毛利的 63.1%，而去年同期為 55.4%。

該公司當季淨利下降至 2.725 億美元，合每股 6.02 美元；而去年同期為 3.763 億美元，合每股 6.48 美元。

不計項目，每股獲利 6.29 美元，高於分析師平均預期的每股 5.91 美元。目前尚不清楚這些數字是否具有比較性。