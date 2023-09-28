特斯拉自動駕駛致死案件在加州開始審理

美國首起有關特斯拉 (TSLA-US) 自動駕駛儀駕駛人助理功能致死的審判，將於周四 (28 日) 開始開庭陳詞，其結果可能有助於在全美內形成判例。

加州法院的審判源於一起民事訴訟，指控 Autopilot 系統導致車主 Micah Lee 的 Model 3 突然以時速 65 英里的速度衝出洛杉磯以東的高速公路，撞上一棵棕櫚樹並爆炸化為火焰，一切都在幾秒鐘之內發生。

法庭文件顯示，2019 年的事故導致 Lee 身亡，兩名乘客重傷，其中一名當時 8 歲的男孩被開膛破肚。乘客和 Lee 的遺族對特斯拉提起訴訟，指控特斯拉知道 Autopilot 功能以及其他安全系統在出售汽車時有缺陷。

特斯拉否認承擔責任，宣稱 Lee 在開車前飲酒。這家電動車製造商還聲稱，目前尚不清楚事故發生時自動駕駛儀是否已啟用。

特斯拉一直在測試和推出其自動駕駛儀和更先進的全自動駕駛 (FSD) 系統，執行長馬斯克宣稱該系統對其公司的未來至關重要，但已引起監管和法律審查。

特斯拉於 4 月在洛杉磯先贏下一場審判，其策略是告訴駕駛人，雖然其技術名稱為「自動駕駛儀」，但仍需要人工監控。2019 年，一輛 Model S 突然衝至路邊，導致駕駛人受傷，陪審員在判決後表示，他們認為特斯拉就其系統已向司機發出警告，並認為司機分心是罪魁禍首。

本周的審判和其他案件更引人矚目，因為有人死亡。特斯拉和指責在爭論中雙方可以提出什麼證據和論點。