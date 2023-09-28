機構調查：中國投資者對房地產悲觀情緒創高 預計A股明年上漲

一項最新調查發現，計畫未來一年削減房地產配置的中國投資者，達到創紀錄的新高，凸顯了北京在為房市注入活力所面臨的困境。

長江商學院發布的 2023 年第三季《投資者情緒調查報告》顯示，計畫未來一年削減國內房地產投資的受訪者淨比例，在第三季升至創紀錄的 31.7%。

對房價的悲觀預期似乎是投資者態度謹慎的原因之一。預計一二線城市中古屋價格在未來一年上漲的投資者比例，下降至 47.6%，創下 2018 年調查開始以來最低紀錄。

調查報告作者長江商學院會計與金融學教授劉勁和研究員陳宏亞建議，決策層近期應實施力度「略微激進」的貨幣政策，來穩定房地產市場。

中國官方近年來的立場一直是「房子是用來住的、不是用來炒的」。不過自中共中央政治局 7 月的經濟會議後，官方已不特別強調這一觀點，促使經濟學家認為，領導層傾向於帶領投資需求的復甦。

報告稱：「目前我國的財政和貨幣政策刺激仍偏保守，特別是貨幣政策。」

報告強調，爲了扭轉市場下挫的壓力，短期得有更強有力的貨幣政策穩住樓市；長期則要靠改革開放、靠民企的活躍。

投資者對房地產以外的領域更爲樂觀。約 70% 的受訪者預測，中國國内股價將在明年上漲，其中散戶和金融業分別為 63.2% 和 85.3%，比上期下降 4.3 個百分點，但比 2022 年 10 月末提高了 5.9 個百分點。

約 58.5% 的投資者認爲，2023 年中國 GDP 增速可以超過 5%。投資人對 A 股的預期報酬率是 2.8%，較上期下降 0.2 個百分點，但比 2022 年 10 月末提高 1.6 個百分點。其中，散戶和金融分別增加了 1.9 和 0.9 個百分點。

從整體來看，大多數投資人 (約 88.8%) 認為 A 股價格基本上合理甚至偏低，認為股價偏高的人數比上期略有提高。

同時，投資人下調了對港股的預期，但自 2021 年 4 月開始，投資人對港股的預期整體呈現改善趨勢。