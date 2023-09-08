中國房地產不再是暴利 53家建商巨虧人民幣1,900億

中國房地產市場深度調整給上市公司業績帶來的「餘震」仍在持續，53 家建商上半年歸母淨利為負，合計虧損人民幣（下同）1,959.21 億元。

據《時代財經》報導，Wind 金融終端的數據顯示，中國 53 家歸母淨利出現虧損的建商，虧損金額介於百萬至百億元，虧損超過 1 億元的建商共計 41 家，其中 19 家的虧損落在 10 億元至 100 億元（不含 100 億元），5 家超過 100 億元（含 100 億元）。

上述 53 家建商合計虧損 1,959.21 億元，如果把 10 家下市建商列入統計範圍，整體虧損規模可能會更大。

截至 9 月 6 日，港 A 兩市已有陽光城、泰禾集團、嘉凱城、宋都股份、粵泰股份、美好置業、中天金融、藍光發展、海航投資、新力控股等 10 家建商被強制下市。這些建商大多去年已嚴重虧損，要在半年或一年內轉虧為盈，並非易事。

中國房地產顯然已經不再是一個暴利產業。雖然上半年賺錢的建商仍是多數，且超過半數建商營業收入成長，但仍有過半建商的歸母淨利潤比去年少。

整體而言，上半年港 A 兩市 122 家中國建商合計營業收入接近 2.34 兆元，去年同期為 2.24 兆元。

不過，近兩年建商的毛利率和淨利率都出現持續下探的趨勢。上半年共有 80 家建商的毛利率下滑，而毛利率超過 20% 的建商僅 48 家。此外，73 家建商的歸母淨利率不如去年同期，淨利率超過 10% 的建商僅 18 家。

