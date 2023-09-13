上周美國房貸需求降至1996年來新低

較高的房貸利率繼續對房貸需求造成影響，尤其是再融資。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 0.8%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.21% 上升至 7.27%；自備 20% 頭款的貸款利率從 0.69 上升至 0.72 支付。

本周再融資需求下降 5%，較一年前同周下降 31%。房貸活動的再融資比率從前周的 30.0% 下降至總申請量的 29.1%。與 2020 年同期比較，當疫情時貨幣政策利率在 3% 左右時，房貸申請的再融資比率為 63%。

購屋房貸申請量較上周增加 1%，但較一年前同周減少 27%。彈性利率房貸 (ARM) 在申請總數中所占比率上升，代表潛在買家正在使用一切可以使用的工具來降低每月還款額。ARM 提供較低利率，但被認為風險較高，因為它們的利率固定，且期限較短。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「房貸申請量在 8 周內第 7 次下降，達到 1996 年以來的最低水平。」「考量到目前的利率太高，再融資活動仍然很少，屋主以更高的利率出售和購買新屋的動力也減少了。」

根據《抵押貸款新聞日報》的另一項調查，本周之初房貸利率仍處於高位，但在周三 (13 日) 發布消費者物價指數 (CPI) 後，這種情況可能會發生變化。

該媒體營運長格拉漢 (Matthew Graham) 寫道：「雖然大數據總是有可能帶來影響並導致最小的波動，但毫無疑問，任何與預期的重大背離都將動搖房貸利率，無論好壞。」