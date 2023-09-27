電商巨頭Shopify投資批發平台Faire

電商巨頭 Shopify (SHOP-US) 正在投資批發平台 Faire。兩家公司周三 (27 日) 表示，在這項全球協議中，這家新創公司將為其客戶採用 Shopify 技術。

Faire 成立於 2017 年，估值 125.9 億美元，將成為 Shopify 商家推薦的批發市場。兩家公司拒絕透露交易價值或 Shopify 持有多少股份。

Shopify 產品總監 Aneeqa Khan 表示，這次合作將使 Shopify 商家更容易找到批發買家，並使零售商能夠從 Faire 的品牌網路中購買。

Faire 執行長 Max Rhodes 表示：「這是產業領導者的一種認可。」

專注於獨立企業的 Faire 表示，以前只直接向消費者銷售的品牌正在轉向批發模式，以試圖控制營運成本。

小型零售商也試圖在商業區和網路上的激烈競爭中脫穎而出。Faire 表示，其平台上最受歡迎的搜尋過濾器是「不在亞馬遜上」，因為零售商希望採購不太大眾化的產品。

Rhodes 表示，自 2021 年在 15 個歐洲國家推出以來，Faire 最大的市場是美國，但歐洲是其成長最快的市場。

對於建立銷售通路和管理線上店面工具的 Shopify 來說，這是一系列交易中的最新一筆。

該公司去年投資美國行銷自動化公司 Klaviyo，該公司上周在紐約證券交易所掛牌上市；並且還與荷蘭支付公司 Adyen 建立了合作夥伴關係。