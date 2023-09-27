旭品水冷、AI伺服器雙引擎發動 明年營收戰新高

機殼廠旭品 (3325-TW) 發言人陳炤正表示，第四季起水冷式散熱將開始出貨，且因同業有侵犯他人專利疑慮，客戶將訂單轉交給旭品生產，預期明年水冷式散熱營收將大躍進，此外，近日也拿下 AI 伺服器電源包機構件訂單，預期明年第一季開始發酵，法人估，旭品明年營收將挑戰 2020 年 22 億元新高。

旭品近年積極轉型，兩三年前開始布局水冷式散熱的專利，並送樣給客戶測試，目前已通過品牌大廠驗證，預期下個月就會開始出貨，目前月產能約 1 萬套，第四季估拉升至 3 萬套，營運也自今年底開始轉骨。

旭品水冷式散熱不僅應用在電競 PC 領域，也進一步切入伺服器市場，在現階段伺服器功耗不斷增加下，水冷式散熱已成標配，預期最快在明年月產能就會達 30 萬套，屆時產能將是現今的 10 倍。

陳炤正補充，水冷式散熱有替客戶設計，獲利表現較佳，毛利率達 20-25%，優於機殼的 15-18%，隨著客戶需求不斷增加，佔營收比重也將超過 50%，並優化整體毛利率，法人估，旭品明年毛利率至少 2 成起跳。

此外，旭品為目前台灣機殼廠唯一至東南亞地區布局的業者，由於美系客戶考量美中關係，紛紛要求供應鏈去中化，旭品也接獲美系客戶 AI 伺服器的電源機構件訂單，預期明年第一季開始出貨，有助泰國廠產能利用率再拉升。

旭品水冷式散熱系統示意圖。(鉅亨網資料照)

旭品近期受惠電競需求回溫，以及去年比較基期較低，8 月營收達 1.56 億元，月增 10.6%，年增 110.32%，累計前 8 月營收 11.42 億元，已超過去年全年，年增 66.85%。