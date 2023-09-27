法人估Q4台股16200~17500點區間震盪 留意兩風險壓抑多頭

台股近期劇烈震盪指數在 16300 附近整理，市場寄望消費電子新品挹注多頭動能，對此，投信法人預估，台股第 4 季加權指數將在 16200 到 17500 進行區間盤整，但要留意美國升息、AI 熱度降溫等賣壓風險。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄指出，台股從 2022 年 11 月開始反彈後，股價淨值比回升至長期平均之上，但距離高點仍有一段距離，隨著時序邁入第 4 季，預估在需求回升、AI 題材加持下，有望挹注多頭動能反攻。

劉博玄進一步指出，台股第 4 季台股坐擁三大利多，包括：一、美國通膨趨緩，就業及消費數據仍相對強勁，企業獲利上修將對股市帶來正面效果；二、產業庫存已降至合理水準，靜待年底需求復甦，有望帶動台廠供應鏈的訂單量；三、AI 股已成市場主旋律，隨需求大幅成長後，台灣科技廠長線具成長動能。

劉博玄認為，今年底 AI 伺服器出貨可望大幅成長，加上年終銷售旺季，將可帶動回補庫存效應，並使台灣出口產業恢復成長動能，整體呈現先蹲後跳的格局。

劉博玄表示，預估加權指數在第 4 季將在 16200 到 17500 點區間盤整，建議可趁股市拉回震盪時，逢低布局主流產業。

其中相對相對看好 ASIC(特殊應用晶片)、散熱產業、PCB、CCL、軍工及航太產業的表現。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文認為，台股表現優於許多亞洲國家，股價已將反映了上述基本面轉佳的數據，但短期內指數仍是盤整格局，必須等企業獲利跟上，指數才有機會突破。

此外，因應總統大選，政府亟需營造內需活絡與政策支持，市場偏向多頭，建議只要拉回就能視為買點。

但要注意的是，美國聯準會 11 月很可能再度鷹式升息，加上美中兩國的房地產風險仍存；除此，AI 股熱度降溫，獲利了結賣壓浮現，恐會讓市場震盪。