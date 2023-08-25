尼得科超眾AI伺服器Q4出貨增 下半年優於上半年

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 今 (25) 日召開法說，發言人吳適玲表示，AI 伺服器第四季出貨量明顯提升，加上筆電需求回溫、網通與遊戲機維持成長，預期下半年營運將優於上半年。

伺服器方面，吳適玲指出，目前出貨還是以舊機型居多，另外，AI 伺服器則是以氣冷為主，與客戶研究開發期約 3-4 個月，並於第四季會開始出貨，初期占比還不高。

超眾 2018 年就開始投入研發水冷伺服器，不過近期卻未有太多成果顯現，對此，吳適玲回應，由於日本電產 (NIDEC) 入主後，就把水冷相關研究移至日本生產技術中心，而超眾就專注於開發氣冷。

吳適玲補充，現階段超眾的水冷布局是車用 IGBT 水冷板，並於今年進入量產，預計年底到明年出貨量會大幅提升，營收比重會比預期 2-3% 還要高。

展望下半年，吳適玲認為，雖然全球經濟復甦情況還不明確，但是在網通、伺服器與遊戲機有一定成長幅度下，營運仍將優於上半年；毛利率透過投入自動化製程、優化產品組合等，目標逐步提高。

超眾越南一廠已經完工落成，近兩季正在安排所有客戶進行量產認證，後續將加速產線移轉，預計明年就可以開始支應新訂單，目標越南廠營收比重可達 30%，且稼動率拉升至 90% 以上。