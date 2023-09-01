台達電AI伺服器電源供不應求 啟動擴產明年產能翻倍

台達電 (2308-TW) 總裁張訓海今 (1) 日表示，AI 伺服器電源需求強勁、被訂單追著跑，供不應求下，客戶也要求擴產，明年 AI 伺服器電源產能將翻倍，整體營收目標雙位數成長。

張訓海認為， AI 在業界已經存在滿長一段時間，但 ChatGPT 出現，才引起消費者的興趣與認同，明年還會有一波大爆發，但不會變成網路泡沫，因與資料中心、還有生活息息相關。

他進一步指出，AI 伺服器電源與一般電源不同，因此新增資本支出擴充新產線，明年產能將翻倍。台達電也有散熱產品，但目前還是以氣冷、液冷為主，沈浸式還在驗證階段。

此外，台達電小體積電源也應用在輝達 (Nvidis)GPU 主機板上，從高壓電網經過變壓器轉成中低壓，再轉為直流電，最後到晶片所需的電壓，從 30 萬伏特降到 1 伏特，已有一站式解決方案。

張訓海認為，現在整個產業界，最熱門而且還在成長的，一個是 AI，另一個是電動車，其他相對比較低迷、不明顯，明年這兩大應用無庸置疑還是會蓬勃發展。目前台達電的電動車、AI 佔整體營收 10-15%。

整體而言，張訓海認為，所有的庫存修正，應該到年底告一段落、明年谷底回升，每年營收目標都是雙位數成長。至於中國房地產議題，他認為，衝擊整體經濟，因此讓中國市場需求下滑，不過，台達電智慧建築市場主要是在歐美，中國比例很低。