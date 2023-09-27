路易莎咖啡品牌升級推概念店 10月底開海外首店

連鎖咖啡業者路易莎咖啡 (2758-TW) 今 (27) 日發表「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」，進行品牌升級，總經理黃銘賢表示，海內外市場持續有拓點計畫，預計 10 月底將在新加坡開出海外首店，而在國內，年底前也將新開約 10 家，目標未來每年國內新增 80 家據點。

截至今年底，路易莎台灣總店數將達 570 家店，黃銘賢指出，路易莎咖啡目前在國內約擁有 200 家直營店、360 家加盟店，目標未來每年新增 80 家店，直營、內創和優質加盟並進。

而在海外，黃銘賢說明，10 月底新加坡開出海外首店，是採合資方式拓展，路易莎咖啡持有逾 60% 股權，站穩新加坡後，不排除進一步拓展馬來西亞、印尼等龐大的東南亞市場，未來不排除再前進美國和日本。

路易莎咖啡今日發表「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」，有別於過去的木質色系，改採白色輕工業風，希望吸引更多新潮年輕化的客群，並鼓勵優秀幹部內創，開出更容易服務顧客的 40 坪左右中型店。

「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」是路易莎展店的新策略，未來新店無論大小將採用全新 CI(Corporate Identity)，而既有路易莎門市，有 100 多家陸續更換招牌轉型。

路易莎已研發超過 100 種「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，維持 20 多品項經常替換，價格可較一般手沖精品咖啡高出 10 元以上，每家新概念店均裝設有 iDrip 冠軍擬手沖智慧咖啡機，黃銘賢認為，國內消費者對精品咖啡的品味和價格接受逐年提升，是擴大市場的新契機。