兆豐銀行力推「千億振興」 助中小企業升級轉型

兆豐銀行積極配合財政部政策推展，攜手其他 7 家公股銀行共同推動「中小企業千億振興融資方案」，提供新台幣 3000 億元資金及優惠利率，充實中小企業營運及轉型發展資金，協助中小企業因應疫後國際政經變局之外在衝擊，並促進中小企業升級、轉型，提升產業競爭力及強化經營韌性。

兆豐銀行表示，該方案自今 (2023) 年 4 月中旬開辦，兆豐銀已成功核貸逾新台幣 130 億元，協助逾 1600 戶企業疫後振興及轉型，其中超過半數為微型及新創事業，顯示兆豐銀行致力支持微型及新創事業發展的理念，以「疫後振興，兆豐最有心」的堅持，全力協助產業穩住經營並留住人才，並呼應財政部扶植微型新創事業持續成長的核心目標。

兆豐銀行了解中小企業對台灣經濟的發展至關重要，也深知國內眾多微型企業面臨融資不易的難題，因此以成為中小企業永續發展的最佳夥伴為目標，透過推出「小微 EASY 貸」及數位申貸平台便利客戶隨時上網申請，深根中小企業客戶並強化在地企業的鏈結，中小企業放款金額及戶數皆逐年成長，並獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理中小企業授信特別獎」、「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」、「台灣精準健康產業特別獎」及「參與國家融資保證機制特別獎」等獎項肯定。

為落實普惠金融，兆豐銀行特別與高雄市政府青年局合作，共同為高雄青年打造「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，藉由「雄挺利」計畫，設立於高雄市內的青創企業可在兆豐銀行高雄地區 15 家分行申請「經濟部中小企業處青年創業及啟動金貸款」，兆豐銀行將協助青創企業向高雄市政府青年局申請補貼，最高可享貸款新臺幣 200 萬元、最長 5 年利息補貼。

此外，兆豐銀行致力追求永續成長，推動綠色金融不遺餘力，在今年簽署科學基礎減量目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi) 承諾，向國際展現淨零排放之決心，以投資與融資驅使企業執行低碳轉型，發展低碳經濟，致力達成淨零排放目標，以「中小企業千億振興融資方案」，搭配「兆豐綠能貸」、「低碳智慧納管轉型專案貸款」，發揮金融影響力，全力協助中小企業往低碳化、智慧化轉型，完善永續金融生態圈，與中小企業齊心提升綠色競爭力。



