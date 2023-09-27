〈財報〉必需品支撐銷售 好市多上季財報優預期 盤後仍跌近2%

美式賣場好市多 (Costco) 上季營收、獲利均優於預期，因消費者湧入購買便宜的雜貨與其他民生必需品，幫助抵銷非必需品需求的疲軟表現。

儘管如此，好市多 (COST-US) 盤後仍跌近 2%。該股周二 (26 日) 收盤下跌 1.01% 至每股 552.96 美元。

FY2023 Q4(截至 9/3) 財報關鍵數據 v.s. LSEG(前身 Refinitiv) 共識預期

營收：789 億美元 (年增 9.5%) v.s. 779 億美元

每股淨利 (EPS)：4.86 美元 (年增 15.7%) v.s. 4.79 美元

好市多上季全球同店銷售額年增 1.1%，但在美國僅成長 0.2%。排除天然氣價格變動影響後，全球同店銷售額成長 3.8%，美國同店銷售額成長 3.1%。

不過，上季電商銷售額較去年同期下滑 0.8%。好市多解釋，因雜貨和住房成本居高不下，使消費者減少在高價和非必需品上的花費，而在線上銷售方面，這類商品往往占了很大一部分，例如家具、小型電子產品和珠寶首飾。

財務長 Richard Galanti 在電話會議上表示，消費者在支出上較為謹慎，導致高價的非必需品需求疲軟，上季全球平均消費金額減少 3.9%，美國地區也下滑 4.5%。

整體而言，低價的生活必需品與忠實的會員基礎，仍成功帶動整體銷售強勁成長，幫助好市多在嚴峻的大環境下擴大市占率，過去幾個月的會員數量也持續增加，上季會員費收入成長 13.7%，達到 15.1 億美元。

截至上季末，好市多的付費家庭成員數達 7100 萬，年增近 8%，更高級的黑鑽卡付費會員較前一季增加 98.1 萬名，目前會員數約 3230 萬名。Galanti 表示，黑鑽卡會員目前占付費會員總數的 45% 多一點點，消費則占全球銷售額的 73% 左右。

好市多上次調漲會員年費是在 2017 年 6 月，依照過往紀錄，外界先前預期該公司將在今年初調漲年費。

Galanti 對此表示，調漲費用「只是時間問題」，重點不在於是否會發生，但他拒絕透露明確時間。