正崴估下半年營運跳增 iPhone 15熱銷帶旺USB-C出貨

正崴 (2392-TW) 今(22)日召開法說，隨著大客戶蘋果 iPhone 15 系列新機上市，帶動 USB-C 連接器 / 線出貨暢旺、通路事業也升溫，加上遊戲機進入拉貨旺季，公司看好，下半年營收可望較上半年成長逾 5 成、毛利率同步向上，獲利將明顯成長。

正崴表示，近期受惠美系客戶新機上市、加上充電傳輸接口改採 USB-C，帶動連接器出貨較去年大幅升溫；而目前該美系客戶新機銷售優於市場預期，也可望推動正崴零組件產品出貨動能。

通路事業除了受惠客戶新機上市外，正崴也在台中豐原、新北新店裕隆城設立新點，同時也取得兒童 AR 互動式英文繪本品牌的大中華區獨家代理，後續可望成為新動能。

系統產品方面，正崴表示，因應感恩節、聖誕節的傳統消費旺季，遊戲機客戶拉貨動能升溫，包括電競與遊戲機搖捍、耳機，以及頭罩式耳機、元宇宙等產品，都推升系統產品營收。

另一方面，正崴旗下森威能源 (6806-TW) 旗下富崴能源台電離岸風電二期工程，預計 2025 年完工，自今年開始依照施工進度認列營收，未來森崴能源也將發展儲能、綠電交易，身為母集團的正崴同步受惠。

公司預估，上半年營收比重約 35-40%，下半年約 60-65%，全年毛利率維持去年 13% 水準；今年各事業營收比重預估，預估零組件 31%、系統 41%、通路 16%、能源 12%。