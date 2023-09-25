iPhone 15系列發售首周末 所有上海門市都沒Pro Max現貨

iPhone 15 系列正式發售首個周末，中國蘋果 (AAPL-US) 商城周日（24 日）各機型店內備貨情況顯示，消費者當天在網上預訂 iPhone 15 基礎款與 iPhone 15 Plus 後，即可取貨，Pro 系列供應相對緊張，上海僅有一兩家門市當日有少量 iPhone 15 Pro，Pro Max 則當日上海所有門市都沒現貨。

據《第一財經》報導，周日下午 5 時左右，消費者在線上選擇訂購一款 iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬 256GB 機型，顯示在上海環貿與南京東路門市可當天預約取貨；如果是 iPhone 15 Pro Max 藍色鈦金屬 256GB 機型，上海所有零售店都顯示暫不可取貨。其他顏色的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 也都沒貨。

假如消費者選擇上海地區送貨上門服務，下單買 iPhone 15 Pro Max，最快也要等到 11 月初才能收到手機。如果消費者是當天下單購買 iPhone 15 Pro，最快能在 10 月 25 日收貨。

當天下午在蘋果上海環球港門市，排隊預約取 iPhone 15 的顧客大約有十幾人，另一邊是體驗 iPhone 15 系列的隊伍，大約有四、五十人在等待入店。

天風國際證券分析師郭明錤在上周六發布的最新報告顯示，iPhone 15 系列早期預訂數據較為積極，可望帶動蘋果第 4 季的利潤和營收。

郭明錤在報告中指出，iPhone 15 Pro Max 將成為今年第 4 季蘋果成長的主要驅動力。他還說，由於最初預期較低，iPhone 15 Plus 訂單可能會增加，但 iPhone 15 和 15 Pro 的表現不如預期，如果蘋果不降價，這兩款機型的訂單可能會減少。

郭明錤仍然維持 iPhone 15 系列今年下半年出貨量 8,000 萬支的預估，超越去年同期 iPhone 14 系列的 7,600 萬支

上周 Wedbush 也在報告中預測，iPhone 15 系列的預訂量比去年 iPhone 14 系列大增 10% 至 12%，而且高階機型表現得更好。

Wedbush 表示，預訂訂單大部分來自 iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max，這對蘋果是一大利多，因為 Pro 系列的平均售價（ASP）更高，有利於該公司提高利潤率。Wedbush 預計 iPhone 15 系列的 ASP 約 925 美元，較去年同期高約 100 美元，其中 Pro Max 機型漲價 9%，也是五年來首次漲價。

今年 iPhone 15 系列手機發售備受市場關注，主要是全球智慧手機市場低迷，需求乏力。但蘋果新機型上市後，在新興市場的表現仍然令市場驚訝。從外觀到功能，iPhone 15 系列與前幾代機型相比並無顯著亮點，市場擔憂新機可能會需求不振。