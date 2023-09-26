大同集團電動車布局再下一城 旗下尚化電著塗料打入中國供應鏈

大同 (2371-TW) 集團電動車布局再下一城，旗下電著塗料廠尚化 (4738-TW) 開發的消光型環氧電著塗料，打入中國電動車用電池盒塗料及新能源汽車供應鏈，同時拓展至中國汽車鈑金及車輛零配件的主要市場。

尚化主力產品環氧型電著塗料，營收佔比為 78%，其品項分為消光、平光、亮光，均通過鹽霧測試超過 1000 小時，也是具環保特性的水性塗料，廣泛使用於全球汽車外殼第一層底塗，也做為汽車鈑金、相關零件底漆、五金、金屬家電、家具用品保護塗料。

尚化近年積極將環氧型電著塗料進攻大中華區市場，其中，消光型環氧電著塗料產品，拿下中國消費性電子市場超過 6 成市佔率，是國際一線品牌手機、筆電、平板等消費性電子產品零配件的塗料指定供應商。

公司說明，由於塗料品質穩定，有助於客戶提升良率降低損耗、節省成本，此外，消費性電子零配件需防止光的反射、折射及繞射，必須使用消光型環氧電著塗料，尚化生產的塗料就受到消費電子國際品牌大廠青睞。

尚化藉著消光型電著塗料在中國打下的根基，進一步將業務拓展至中國境內汽車鈑金及車輛零配件的主要市場，並打入中國電動車用電池盒塗料及新能源汽車車體供應鏈。

除了中國市場有斬獲外，尚化為掌握東南亞市場商機，在印尼、菲律賓、越南、星馬等地建立代理商體系，今年東南亞營收比重將從 4.9% 提升至 8.3%，預期在歐美國家進行供應鏈去風險化，工廠外移所衍生的轉單及新釋單效應下，三年後營收佔比可達 30% 以上。

另外，為因應美國、墨西哥產品製造分散地緣風險，工廠就近供貨，尚化也將於當地著手佈建行銷據點，預計未來 2 至 3 年內逐步開花結果。