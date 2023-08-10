大同兩因素上半年獲利登9年同期高 每股賺0.45元

大同 (2371-TW) 因併入精英 (2331-TW) 財報，加上華映除列利息費用，上半年稅後純益 10.36 億元，年增 7.58%，每股純益 0.45 元，登 9 年同期新高。

大同第二季營收 132.4 億元，季增 19.04%、年增 94.06%；毛利率 19.34%，季增 1.11 個百分點、年減 8.01 個百分點；營益率 7.15%，季增 2.27 個百分點、年減 1.75 個百分點；稅後純益 5.82 億元，季增 28.16%、年增 32.26%，每股純益 0.25 元。

上半年營收 243.62 億元，年增 68.18%；毛利率 18.83%，年減 9.17 個百分點；營益率 5.75%，年減 4.55 個百分點；稅後純益 10.36 億元，年增 7.58%，每股純益 0.45 元。

各事業部表現方面，電力事業群受惠國內電網強韌計畫與國外基礎建設蓬勃發展，上半年營收年增 18%，目前在手訂單超過百億元。其中，電纜事業部營收年增 36.5%，電力電纜參與離岸風電及太陽能電廠系統案的輸配電建置；網路電信線產品在台市占率長居第一，高階網路線產品則預計於下半年量產。

智慧電表事業部今年上半年營收年增逾 50%。去年已取得台電低壓智慧電表標案數量超過 150 萬具，今年在高低壓智慧電表標案上又陸續告捷，加上去年來自日本、馬來西亞、泰國超過 23 萬具的智慧電表訂單，皆成為今年營收成長動能。

重電事業營收年增近 10%。今年以來已取得大安超高壓變電所 345kV 電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案、台電單相 6.9 / 13.8kV 100kVA 亭置式變壓器等大型標案。