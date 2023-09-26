明揚遭OTC處以100萬元違約金 9/28起打入全額交割

明揚國際 (8420-TW) 因 22 日爆炸起火，造成重大傷亡的意外，櫃買中心今 (26) 日晚間表示，明揚國際廠辦發生氣爆火災意外事件，造成多數人員傷亡，並遭屏東縣政府消防局舉發違反消防法，另經濟部加工出口區屏東分處也裁處全面停工，對公司財務業務及股東權益影響重大，櫃買中心依規定公告明揚列爲全額交割。

OTC 同時對明揚遭 OTC 處以 100 萬元違約金，而明揚母公司明安 (8938-TW) 有未善盡對子公司監督管理責任之疏失，處以違約金 50 萬元。

櫃買中心並表示，明揚要於復工或恢復產能 2 季度後，洽簽證會計師事務所進行內部控制制度專案審查並確實改善，始得申請恢復普通交易。

明揚國際 22 日的爆炸、起火事故，造成包括警消、員工在內的百餘人死亡及輕重傷，今日已接獲全面停工 6 個月的處分。

明揚今天上午經董事會通過後，由董事長劉安晧宣布已委由上海商業儲蓄銀行 (5876-TW) 規劃辦理信託帳戶，將 5 億元存入專戶交付信託管理專款專用，展現負責的最大誠意。

明揚股價今天仍深鎖跌停價 68.3 元，而母公司明安股價早盤以跌停價 62.1 元開出，隨即被買盤打開震盪向上，終場以平盤 69 元作收，成交量 1.08 萬張。