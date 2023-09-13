〈大同能源布局〉與歐洲能源交易所簽署MOU 聚焦四大方向

大同 (2371-TW) 為擴大能源事業海外市場，今 (13) 日與歐洲能源交易所 (EEX) 簽署戰略合作備忘錄 (MOU)，雙方將在資訊共用、企業服務、共同活動與協同推廣等四大方向進行合作。

大同總經理沈柏延表示，雙方合作方向來看，資訊共用將分享歐洲與台灣交易所的環境與能源類產品，尤其目前歐洲是針對碳稅、台灣則是碳費，可交流雙邊議題。

企業服務方面，歐洲是台灣重要輸出地，可以支持與協助台灣企業參與歐洲能源交易所、共同活動是成立組織與舉辦不同形式活動，如論壇、研討會等、協同推廣則是在台灣與歐洲共同推廣碳市場發展。

沈柏延補充，歐洲是碳交易最先進的區域，藉由雙方合作了解跨境的碳稅交易，因此才會與歐洲能源交易所簽署合作備忘錄。

他進一步說，台灣政府因應趨勢推動碳權交易，不過事實上，從企業本身到整體供應鏈都需要調整，包含碳盤查、節能、綠電、製程自動化等，而大同是淨零解決方案最大供應商，在此優勢下也要尋找最佳的合作夥伴。

歐洲能源交易所亞洲區總裁 Ray Ang Zai Rui 表示，歐洲能源交易所向來透過與當地公司合作，來了解當地市場需求、取得經驗後，進一步幫助找到最佳方案，此次與大同簽署合作備忘錄後，期待達到雙方的商業目標。