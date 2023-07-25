大同拿下逾10億元電力設備訂單 明年中開始交貨

大同 (2371-TW) 重電事業再傳佳績，繼拿下台電亭置式變壓器標案後，再度獲得逾 10 億元電力設備訂單，預計明年中開始交貨。目前大同重電事業部訂單能見度看到 2025 年，在手訂單近百億元。

大同陸續取得台電單相 6.9/13.8kV 100kVA 亭置式變壓器標案 12.77 億元、大安超高壓變電所 345kV 電力變壓器暨水冷卻系統設備案，此次則獲得電力設備訂單。

受惠台電強韌電網計畫以及企業節能減碳需求，大同電力事業群今年上半年營收較去年同期成長 18%，獲利成長 43%。大同電力事業群含括重電、電纜、馬達、智慧電表等四大事業部，產品幾乎涵蓋國家電網與民生家戶用電所需之設備。

為爭取民間企業節能減碳商機，大同重電事業部針對全台 161kV 以下之特高壓變電所及再生能源升壓站統包工程，設專責電力工程團隊統籌，目前已有台中風電零組件廠商之特高壓變電站、台南太陽能案場之升壓站等實績。

大同重電為全台唯一擁有 161kV 728MVA 大容量電力變壓器實績的變壓器製造商。全球最大燃氣渦輪發電廠大潭電廠的 9 個機組中，即有 8 個機組變壓器是由大同承製，其中第 8、9 號機組之主變壓器，容量超過 500MVA，刷新國產變壓器承製最大容量紀錄。

大同表示，在 2050 淨零碳排趨勢下，政府積極推動綠色能源、企業推動 ESG 政策，低耗能高效率的非晶質變壓器成為綠電設備首選。大同非晶質變壓器在台市佔率超過 6 成，具承製業界最大容量 6000kVA 油浸式及 9000kVA 模鑄式非晶質變壓器，並外銷至日本、印尼、菲律賓等國。

此外，該產品鐵損為傳統矽鋼片變壓器的 20-30%，可節省大量電費，待機時亦達減少 75% 之耗能，二氧化碳排放量也較傳統變壓器低 30-40%。