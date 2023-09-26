歷史數據：政府關門雖有衝擊 最終美股仍會走升

股市非常不歡迎美國政府關門及其為經濟和大企業帶來的不確定性。尤其討厭時間拖得很長的關門。

RBC Capital Markets 策略師卡爾瓦西納 (Lori Calvasina) 得出的新數據發現，自 1976 年以來最近 7 次美國政府關門持續 10 天以上期間，標普 500 指數跌幅中位數為 10.2%。

最大跌幅為 19.8%，發生在 2018 年 12 月 21 日持續到 2019 年 1 月 23 日的政府關門之前。最小跌幅為 3.7%，出現在 1996 年 1 月 6 日結束的 21 天政府關門。

在政府實際關門期間，卡爾瓦西納團隊發現標普 500 指數的中位數跌幅為 2%。

然而，就市場和關門而言，至少有兩個正面因素。

首先，在爭吵不休的政客們就棘手問題達成一致並重新讓政府開門後，市場往往會回升。

根據 RBC 的研究，在政府關門 10 天以上後的 12 個月裡，標普 500 指數中位數上漲 18.9%。

其次，Truist 分析自 1976 年以來最近 20 次政府關門的數據顯示，在實際關門期間，股票上漲了 50%。

卡爾瓦西納指出：「令人擔憂的政治往往是充滿挑戰的時代症狀。」「今天對美股投資人來說，好消息是標普 500 指數已較 2023 年 7 月下旬的高點下跌 5.9%。若跌幅擴大至 10%，就會與過去進入長期關門的平均和中位數跌幅一致，將使標普指數略高於 4100 點。」

目前，隨著政府即將面臨另一次關門，這類數據分析對投資人至關重要。

除非國會在最後一刻達成協議通過十幾項支出法案，否則美國政府將於本周末關門。9 月 30 日是資金用罄的日期。

在政府關門期間，政府只能將資金用於執法和公共安全等基本服務。數十萬政府工作人員的工資將被延後發給，這給已經苦於利率上升，以及汽車工會針對通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US) 和 Stellantis (STLA-US) 輪流罷工的滯後影響的經濟，注入了更新的不確定性。

安永經濟學家達可 (Greg Daco) 估計，如果政府關閉一周，第 4 季實質 GDP 可能會減少 60 億美元或 0.1 個百分點。

卡爾瓦西納等專業分析師認為，隨著關門風險增加，市場短期內可能會繼續承受壓力。但任何最終的協議都可能需要重新買入股票；這些股票價格已在 9 月大幅回落。

Truist 首席市場策略師勒納 (Keith Lerner) 表示：「儘管市場事件影響不大，但政府關門往往新聞性十足。」「雖然這些事件的不確定性往往會加劇投資人的焦慮並加劇短期市場波動，但歷史證據鄉未明，對市場的持久影響很小。」

他補充指出，「話雖如此，我們仍然預計股市近期將繼續波動，因為目前仍處於季節性疲軟時期，股市繼續鞏固年初至今的大幅漲幅，而且短期內缺乏明顯催化劑。」