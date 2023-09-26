疫後觀光復甦效應 營業用車輛牌照稅開徵車輛、稅額雙增

後疫情帶動觀光潮復甦，根據統計，今年營業用車輛下期使用牌照稅，開徵車輛約 28.4 萬輛、查定稅額約 12.3 億元，分別年增 4.5%、3%，主要來自營業用小客車，研判應是疫後旅遊潮、民眾租車旅遊有關。

今年下期的營業用使用車輛牌照稅將在 10 月 1 日開徵，繳納期間到 10 月 31 日止。

新北市稅捐稽徵處處長張世玢表示，今年營業用車輛全台查定共約 28.4 萬輛，較去年增加 1.2 萬輛、年增 4.5%；查定稅額約 12.3 億元，較去年增加 3651 萬元、年增 3%。

以車輛種類來看，營業用小客車年增 9471 輛高居所有車種之冠；營業用的貨車則較去年增加 1944 輛。研判這兩類車種增加應該與疫後復甦旅遊潮，以及疫情帶動網購風氣有關。

另外，六都中以台北市增加 6043 輛居多，較去年增加 4.8%；桃園則以年增 1270 輛居次、年增 6.3%；台南市增加 1140 輛、年增 4.9%，排名第三。

財政部表示，自今年 7 月 1 日起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書 (或長期約定轉帳繳納通知) 歸戶服務，納稅義務人得於開徵 2 個月前，向車籍所在地之地方稅稽徵機關申請，就同一直轄市、縣 (市) 轄區內之全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以 5 筆車籍為限，已申請歸戶的車輛車籍如無移轉管轄，則不必每年申請。