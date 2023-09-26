鉅亨投資雷達》FED暗示再升息，基金下一步？

上週美國聯準會如預期宣布暫停升息，但暗示 11 月將再度升息。鮑威爾在會議上釋出了什麼消息導致美股連三日下跌？未來經濟走向會如何，投資人該做什麼調整？

1.9 月聯準會利率點陣圖透漏什麼訊息？

從會議發布的利率點陣圖可以發現，大多數委員認為 2024 年的利率將持續維持在 5.125% 左右 ，與市場普遍預期明年就會降息大不相同。這一消息導致美國公債殖利率上揚，進而影響估值偏高的美國科技股連續三日收黑。持續維持高利率水準代表聯準會認為美國經濟表現不錯，對於股市來說雖然不見得是壞消息，但是目前仍處在殖利率倒掛的情況，再加上高通膨率和能源價格上漲等不確定因素，將持續為股市帶來震盪。

美國聯準會利率點陣圖

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/9/20。

2. 美股漲幅過度集中於大型權值股

截至今年 8 月底美國大盤指數上漲 17%，然而單獨將美國前五大市值股票（蘋果、微軟、亞馬遜、輝達和谷歌，資料截至 2023/9/25）拿出來看，五支股票平均上漲 87%，其中輝達今年以來漲幅更達到 238%。以這五支股票的市值來計算，美股大盤其中 15 個百分點的漲幅來自於這些大型科技股，代表其餘公司表現或許不如預期。除了要留意大型權值股漲多回檔會造成股市波動增加外，市場或許過分樂觀看待軟著陸，忽略經濟衰退到來的可能性。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期：2023/9/25。

3. 配置債券於投資組合，安然度過股市震盪

觀察過去 50 年股債不同配置下的表現，可以明顯發現兩個現象。首先，不論資產配置如何，持有時間越長，績效波動越穩定。持有全股配置一年的最佳與最差績效相差 104.5%，但是持有 10 年的全股配置，這個差距可以縮小至 23%。其次，在不同持有天期下，資產配置中債券佔比越高的績效波動越小，而且持有債券和股債各半的資產配置，10 年以上的報酬率均為正值，顯著減少了投資組合的波動和下檔風險。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數、美林美銀債券總報酬指數，資料期間：1972/12/31~2023/8/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

鷹派暫停升息暗示未來經濟動盪可能加劇，用平衡型基金陪你度過艱難時刻

點陣圖顯示高利率將持續一段時間，各種不確定因子會持續造成股市波動。此外，今年以來股市上漲集中於少數大型權值股，暗示其餘股票表現不如預期，投資人需留意大型權值股回檔風險。透過增加債券配置或者選擇股債兼具的平衡型基金，可以有效降低投資組合的波動和減少下檔風險，讓你安然度過經濟動盪。

鉅亨精選基金

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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