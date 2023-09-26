不是富爸爸沒關係！這樣做也有機會為孩子打造金湯匙

面臨高房價、高通膨及薪資凍漲，台灣年輕族群日子越來越難過，許多人大嘆買不起房，也無法享受高品質的生活。身為父母者該如何讓自己的下一代擺脫此困境呢？只要善用三大投資方式，即使不是富爸爸也沒關係，讓孩子們成年後也有機會能夠提早財務自由，享受好生活！

趁早規劃理財 協助孩子達到財務自由夢想

據聞愛因斯坦曾言，複利是世界第八大奇蹟！股神巴菲特就是最佳的寫照，11 歲時存了 100 多美元，買下城市服務優先股票，開啟了他的投資之路；32 歲便靠著投資，資產已經累積到 100 萬美元，相當於 3,000 多萬元台幣，對照時下薪水微薄的台灣年輕族群，景況天差地別。

為了減少孩子對未來生活煩惱，新光銀行建議，父母應該即早幫寶貝們規劃投資理財方案，一方面可以藉此讓孩子們一同參與，培養他們正確的理財觀；另一方面則是複利效果佳，孩子們長大後，有機會提早財務自由，完成他們的青春夢想。

舉例來說，若從小學一年級開始每月定期定額幫孩子規劃理財，假設年化報酬率 6%，每個月固定投資 3,000 元，孩子 22 歲大學畢業，即可存到近百萬元的第一桶金；30 歲、40 歲時，則分別可累積至約 193 萬元、401 萬元的資產；倘若經濟能力佳者，將每月固定投資增加到 1 萬元，則孩子於 22 歲、30 歲、40 歲時，資產分別可增加至約 323 萬元、644 萬元及 1,337 萬元。

這些資金將可成為孩子們的第二份收入，讓他們不用再仰賴死薪水而生活，除了提升生活品質之外，還能夠協助他們完成留學、買車、買房等人生夢想。

7 歲開始定期定額投資 (年化報酬率 6%)(幣別：新臺幣)

每月定期定額 (元) 22 歲 30 歲 40 歲 投資成本 (元) 累積資產 (元) 投資成本 (元) 累積資產 (元) 投資成本 (元) 累積資產 (元) 3,000 / 月 576,000 968,090 864,000 1,932,964 1,224,000 4,010,925 5,000 / 月 960,000 1,613,484 1,440,000 3,221,607 2,040,000 6,684,875 10,000 / 月 1,920,000 3,226,968 2,880,000 6,443,214 4,080,00 13,369,749 總報酬率 (複利) 68.1% 123.7% 227.7%

運用三大理財方式 存下人生第一桶金

為了協助父母將理財知識傳承給下一代，培養他們的財務智慧，並在未來做出明智的金融決策，新光銀行提供多元理財方案，幫助家長們培養早期的理財觀念，以及為子女打下穩固的財務基礎並存下第一桶金；同時亦可讓家長和子女一同享受學習理財的樂趣與過程。

一是基金定期定額：此為親子理財的計劃核心之一，可以藉此培養孩子長期紀律理財；因此，新光銀行推出基金定期定額 - 我的未來小金庫，讓家長可以教育子女選擇將部分零用錢定期定額投資於基金，除了了解投資概念之外，還有機會實現時間複利的效果。

二是基金基動配置：若是子女有一筆閒置資金，家長可以協助子女，透過母子基金的自動循環機制，進行長期投資。新光銀行基金基動配置可以教育子女學習設定停利點，學習如何避免追高殺低；同時亦可透過不同基金公司轉換，嘗試配合未來市場趨勢，增加提高投資勝率的機會。

三是智能理財：新光銀行智能理財透過大數據演算法，根據子女各階段理財規畫、投資需求、風險承受能力，量身打造合適的基金投資組合。除此之外，還能夠執行客觀的投資、24 小時監測與再平衡機制，讓家長和子女輕鬆掌握市場趨勢，調整投資組合，以維持最佳資產配置，是很便利的投資工具，將有助於人生個階段目標之達成。

新光銀行期望透過上述一系列的親子理財方案，幫助父母在子女成長過程中，了解投資理財的重要性，提早存下第一桶金，並實現「穩健、長久、彈性」的理財目標。此外，基金定期定額目前也推出「優質債券型基金全壘打」手續費優惠活動，家長們可以把握此次優惠機會，節省基金投資成本，將有助於報酬率之提升。

優惠訊息

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活動詳情 >> https://digitalpromote.skbank.com.tw/bondhomefun

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