2023智慧能源週10/18登場 展出業者衝新高

外貿協會 (TAITRA) 與 SEMI 國際半導體產業協會旗下綠能暨永續發展聯盟 (GESA) 共同籌辦台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan) 與台灣國際淨零永續展 (Net-Zero Taiwan)，將在 10 月 18 日至 20 日在台北南港展覽 1 館展出，共計逾 1275 個攤位、350 家能源業者，展出規模再創歷史新高。

貿協指出，「碳有價」時代來臨，邁向零碳未來是國際主流共識，此次藉由年度指標能源產業交流，將透過「永續專題研討」、「淨零高峰論壇」聚焦探討產業新局，助台灣企業抓緊永續競爭力，且隨著碳排放成為國際間重要議題，也將舉行「節能減碳健檢服務」，協助各領域企業應對碳排放挑戰、落實低碳目標。

貿協秘書長王熙蒙表示，協會致力推動綠色貿易，長期關注國際經貿機制對台灣出口造成的影響，隨著歐盟將於 10 月開徵碳關稅，將對全球貿易產生重大影響，尤其出口貿易是驅動台灣經濟成長的原動力，因此綠化產業鏈勢在必行。

協會為協助台灣企業低碳轉型，也透過系列展會活動，邀請專家精闢解析與分享國際碳交易制度，期能協助業者順利拓展綠色商機。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，面對氣候變遷的衝擊，淨零轉型任務刻不容緩，企業紛將淨零排放納入永續目標，SEMI 長期致力推動綠能暨永續產業發展，與產業委員會齊心齊力推動政策，引領有高度綠能需求的企業，在科技演進與淨零轉型的浪潮中掌握先機。

今年展會匯集太陽能、風力發電、智慧儲能與電網三大綠能供應鏈，建構全台最大能源平台與完整能源產業交流場域，透過最新技術與服務、企業專屬的淨零解方，共同展望綠色美好未來。

另外，國際貿易是台灣經貿推動的重要命脈，台灣跟進全球能源趨勢，國發會與證交所共組的碳權交易所也在 8 月正式掛牌，預計 2024 年開始進行國內碳權交易及碳費的確立，未來碳權交易所也將加速與他國碳交易所的國際合作，成為協助台灣達成低碳目標的關鍵助力，更透過低碳科技的研發、綠能人才培育，帶動且拓展台灣整體綠色經濟的良好環境。