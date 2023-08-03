〈財報〉好萊塢罷工擊娛樂部門 孩之寶調降全年營收財測

孩之寶 (Hasbro)(HAS-US) 周四 (3 日) 下修全年營收財測，因為其包括 eOne 電影和電視工作室在內的娛樂部門預計將受到編劇和演員持續罷工的打擊。

然而，這家玩具製造商第 2 季營收超出預期，導致其股價在周四盤前交易上漲 2.5%。

孩之寶還將調整後營業獲利率的成長目標從之前預測的 50 至 70 個基點下修至 20 至 50 個基點。

該公司表示，由於產業罷工以及 2500 萬美元的《龍與地下城：盜賊榮耀》製作資產減值費用，預計其娛樂部門的獲利率將下降。

在與電影製片廠談判破裂後，數千名好萊塢演員於 7 月投票決定罷工，加入自 5 月以來一直處於罷工狀態的電影和電視編劇行列，嚴重打擊了對數十部電視劇和電影的製作。

該公司預計 2023 財年營收將下降 3% 至 6%，而之前的預期為低個位數下降，其中娛樂部門營收預計將下降 25% 至 30%。

根據 Refinitiv IBES 數據，截至 7 月 2 日當季，這家玩具製造商的淨利下降 10% 至 12.1 億美元，高於分析師平均預期的 11.2 億美元。

另外，該玩具製造商表示，將以約 5 億美元的價格將其 eOne 電影和電視工作室出售給獅門娛樂公司，以專注於利潤更高的品牌。