鉅亨美股雷達：本週市場關注通膨數據 iPhone 15上市首周末上海門市全沒Pro Max現貨

美股重要看點：

市場關注各項經濟數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.497%。美股期貨週一 (25 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨跌 0.09%，那斯達克 100 期貨跌 0.17%。

聯準會 (Fed) 8 月首選通膨數據將於週五公布，同時也將公佈消費者支出、收入數據。市場預計，PCE 年率上漲 0.5%，高於 7 月 0.2% 的漲幅。 年率可能上漲 3.5%，高於 7 月的 3.2%。核心 PCE 通膨可能略低於已知的同月核心 CPI 通膨 0.3%。以名目價值計算，消費和收入可能都出現溫和成長，但以通膨調整後計算，幾乎沒有成長。

PCE 物價指數是 Fed 首選的通膨指標，因為它比 CPI 更密切地追蹤消費者的實際支出決策。 作為物價穩定和充分就業雙重使命的一部分，Fed 的個人消費支出年通膨率目標為 2%。

摩根士丹利經濟學家 Ellen Zentner 表示，美國 Fed 已經完成本輪升息周期。隨著通膨降溫，央行可能會維持利率不變，直到明年開始降息。她也指出，美國政府可能會在短期內關門停擺，也讓政策制定者無法獲得所需的所有經濟數據，增加 Fed 在 11 月會議上維持利率的理由。

Zentner 預期，Fed 將會在 2024 年 3 月開始降息，每次降息一碼 (25 個基點)。她目前預計明年將有 2 次降息。 隨著通膨將持續放緩，利率預期將穩定在 5.25% 至 5.5% 之間。

儘管美股今年以來的表現優於市場預期，但隨著美國小型股和工業股持續下跌，從歷史上來看，通常是經濟衰退的訊號。

標準普爾 500 工業指數於 8 月 1 日觸頂，此後下跌約 8%，在美國幾家主要航空公司因油價突然飆升而下調第三季獲利預期後，該指數正處在技術性修正邊緣。同時，小型股羅素 2000 指數較 7 月 31 日收盤高點下跌超過 11%，約為標普 500 指數同時跌幅的 2 倍。

儘管如此，隨著財報季將到來，企業業績有望為股市帶來正向影響。彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 數據顯示，預計企業第三季獲利僅下降 1.1%，隨後在明年回復成長。 此外，Fed 近期表示，美國經濟成長將比幾個月前的預期更為強勁。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月芝加哥聯準銀全國活動指數，前值 0.12

重要個股動態：

美國智庫 Rebellion Research 表示，今年來人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 股價狂飆，令人想起 17 世紀的「鬱金香狂熱」和上世紀 90 年代末的網路泡沫。

「生成式 AI 狂潮，加上自身盈利飆升，輝達最近的股票表現似乎表現出這種投機泡沫的許多特徵。我們認為輝達是一家偉大的公司…… 然而，輝達股價可能也只是每股 300 美元。」Rebellion 分析師說。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

iPhone 15 系列正式發售首個周末，中國蘋果 (AAPL-US) 商城周日 (24 日) 各機型店內備貨情況顯示，消費者當天在網上預訂 iPhone 15 基礎款與 iPhone 15 Plus 後，即可取貨，Pro 系列供應相對緊張，上海僅有一兩家門市當日有少量 iPhone 15 Pro，Pro Max 則當日上海所有門市都沒現貨。

另外，根據知情人士的消息，蘋果計劃在未來 4-5 年內將印度的產量擴大 5 倍以上，達到約 400 億美元。